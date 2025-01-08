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الرياضة

«بالونة إمام عاشور» تُجدد أزمات جماهير الأهلي والزمالك!

«بالونة إمام عاشور» تُجدد أزمات جماهير الأهلي والزمالك!
8 يناير 2025 11:56

علي معالي (أبوظبي)
من جديد، وبعد فترة هدوء نسبي، فتح إمام عاشور لاعب الأهلي باب الجدل والخلاف والأزمات في ملاعب الكرة المصرية، بعدما احتفل بطريقة مثيرة للجدل، عقب تسجيله هدفاً في مرمى سموحة في مباراة مؤجلة بالجولة الخامسة، وهو ما اعتبره البعض إهانة للزمالك، وإن أكد البعض الآخر غير ذلك.

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وتفاعل الرياضيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع ما قام به اللاعب، وكانت هناك حالة رفض كبير لما قام به إمام، وجاءت الانتقادات من كل الاتجاهات بما فيها بعض العناصر من داخل النادي الأهلي نفسه رافضين طريقة الاحتفال، ووصفها بأنها لا تليق بالنادي الكبير. 
احتفل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، بهدفه بنفخ «بالون» أبيض اللون، ومن ثم وضعها على الأرض ودهسها بقدمه، ويبدو أن اللاعب كان يرتب لهذا الأمر بدليل أنه بعد الهدف مباشرة، توجه للجماهير، وأخرج من «جوربه» البالونة البيضاء.
جاءت ردود الفعل سريعاً، حيث يدرس الزمالك التقدم بشكوى لاتحاد الكرة، وقال أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، خلال الاستوديو التحليلي للمباراة: «لا يليق هذا الاحتفال بالأهلي، ويجب معاقبة اللاعب»، وقال ياسر ريان لاعب الأهلي السابق: «تصرف غريب يثير المشاكل من جديد»، وعلق شقيق العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الراحل، قائلاً: «هذه ليست أخلاقيات الأهلي»، وعلق أسامة حسني مقدم الاستوديو التحليلي بقناة النادي الأهلي نفسه قائلاً: «تصرف غريب لا معنى له».
ويخشى الجميع الآن من أي رد فعل أكثر قسوة من لاعبي الزمالك وجماهيره، خلال المباريات المقبلة، رداً على «بالونة عاشور». 

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