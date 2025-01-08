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الرياضة

تحديث المسمى والشعار الرسمي لوزارة الرياضة

تحديث المسمى والشعار الرسمي لوزارة الرياضة
8 يناير 2025 15:07

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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خاطبت وزارة الرياضة، الاتحادات الرياضية، بشأن تغيير اسم «الهيئة العامة للرياضة»، إلى وزارة الرياضة، وإيقاف استخدام المسمى السابق والشعار المرتبط به، في جميع المراسلات الرسمية، والمستندات، والمواد الإعلامية، ومراعاة استخدام المسمى الجديد «وزارة الرياضة»، والشعار الرسمي بصيغته المعتمدة.
وجرى في يوليو 2024، تعيين معالي أحمد بالهول وزيراً للرياضة، ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، وتحل «وزارة الرياضة»، مكان «الهيئة العامة للرياضة»، والتي تعد السلطة الحكومية العليا المختصة برعاية قطاع الرياضة في الدولة.
وحظيت «رياضة الإمارات»، باهتمام خاص من القيادة الرشيدة على مدار أكثر من 5 عقود، حيث جرى إنشاء أول وزارة للشباب والرياضة عام 1971، برئاسة معالي راشد بن حميد الشامسي.


 

وزارة الرياضة
الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
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