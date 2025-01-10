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الرياضة

بينتانكور يعود إلى منزله بعد الإصابة الخطيرة أمام ليفربول

بينتانكور يعود إلى منزله بعد الإصابة الخطيرة أمام ليفربول
10 يناير 2025 23:26


لندن (د ب أ)

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قال الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، إن لاعب الفريق الأوروجوياني رودريجو بينتانكور عاد إلى منزله وهو في حالة جيدة، وذلك بعد تعرضه للارتجاج في مباراة الفريق بذهاب قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمام ليفربول.
وخرج بينتانكور في الدقيقة 15 في المباراة التي فاز بها توتنهام 1- صفر على ليفربول، وذلك بعدما احتاج للعلاج على أرض الملعب، بعدما بدا وأن رأسه اصطدمت بالأرض، خلال ضربة ركنية، بعد مرور ست دقائق من بداية المباراة. وقال بوستيكوجلو لوسائل إعلام ناديه: «أخبار جيدة لقد كان في المستشفى وخضع بالطبع لفحوص عديدة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وقد عاد إلى المنزل، وهو في حالة جيدة».
وأضاف: «أنه يشعر أنه بخير وسنتبع الآن البرنامج العلاجي، وأعتقد أن الأمر سيدوم لمدة أسبوعين، للتأكد من أن كل شيء بات على ما يرام، لحسن الحظ بدا الأمر وأنه ارتجاج في المخ وليس أكثر من ذلك».
وأوضح بوستيكوجلو: «أعجبني تعامل اللاعبين مع الأمر، وكذلك الجهاز الطبي للنادي، لقد تعاملوا بشكل جيد للغاية، ونحن سعداء أن كل شيء على ما يرام».

كأس الرابطة الإنجليزية
توتنهام
ليفربول
آنجي بوستيكوجلو
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