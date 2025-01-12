ريال مدريد وبرشلونة يراقبان أتلتيكو قبل «السوبر»!



مراد المصري (أبوظبي)



يضع ريال مدريد وبرشلونة، قبل خوضهما الليلة المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، في مدينة جدة السعودية، عيناً على أتلتيكو مدريد الذي يلعب مباراة قبلهما أمام أوساسونا، ينال خلالها اللقب الشرفي لـ«بطل الشتاء»، في حال الفوز.

وإذا تفوق «الروخيبلانكوس» على منافسه، يرفع رصيده إلى «44 نقطة» في صدارة، بعد انتصاف الموسم، بخوض جميع الفرق 19 نقطة، ويتقدم على ريال مدريد بفارق نقطة واحدة «41 نقطة»، وعلى برشلونة بفارق 6 نقاط كاملة، مع امتلاك الفريق الكتالوني «38 نقطة».

ويتطلع أتلتيكو مدريد إلى الوصول إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي، وفي حال انتزع الفوز سيكون «الانتصار الـ14» على التوالي في مختلف المسابقات، وهو الباحث عن حصد لقب «الليجا» للمرة الـ12 في تاريخه، والثالثة منذ تولي دييجو سيميوني المهمة، ليكسر هيمنة «القطبين» ريال مدريد وبرشلونة.