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الرياضة

توتنهام ينجو من فخ «الدرجة الخامسة»!

توتنهام ينجو من فخ «الدرجة الخامسة»!
12 يناير 2025 21:23

 
لندن (أ ف ب)

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نجا توتنهام من فخ تاموورث للهواة، حيث احتاج إلى شوطين إضافيين ليسجل ثلاثة أهداف، ويخرج فائزاً في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وافتتح توتنهام الذي بلغ الدور الرابع، التسجيل عبر النيران الصديقة للبديل ناثان مويا تشيكونا الذي خدع حارسه عن طريق الخطأ (101)، قبل أن يضيف هدفين بفضل البديل السويدي ديجان كولوسيفسكي (107) والويلزي برينان برايس جونسون (118).
وبات توتنهام رابع فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992-1993 يضطر إلى خوض شوطين إضافيين في إحدى مباريات الكأس بمواجهة فريق للهواة.
ويحتل توتنهام الذي يشرف على تدريبه الأسترالي أنج بوستيكوجلو المركز الثاني عشر في «البريميرليج»، في حين يقبع تاموورث في المركز السادس من الدوري الوطني «ناشيونال ليج» للدرجة الخامسة.
خاض تاموورث المباراة من دون أي عقدة من الفارق الكبير بينه وبين منافسه، فيما تفادى توتنهام خسارة تاريخية.
وما زال توتنهام الفائز على ليفربول 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الأربعاء، يلهث خلف لقبه الأول منذ عام 2008 حين توّج بلقب كأس الرابطة بالذات.
ويعمل لاعبو تاموورث في وظائف يومية إلى جانب ممارستهم كرة القدم ولا يتدربون إلّا مرتين في الأسبوع على ملعب لامب جراوند المتواضع الذي يتسع لـ4 آلاف متفرج ومجهز بأرضية صناعية.

توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
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ليفربول
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