أتلتيكو مدريد بطل «شتاء الليجا» في «ليلة قياسية»



مدريد (أ ف ب)



أهدى المهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز فريقه أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولقب «بطل الشتاء» في «الليجا»، بتسجيله هدف الفوز الوحيد أمام ضيفه أوساسونا، ضمن المرحلة التاسعة عشرة.

وسجّل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رقماً قياسياً جديداً لنادي العاصمة، بتحقيقه الفوز الرابع عشر توالياً في جميع المسابقات، والثامن توالياً في الدوري، رافعاً بذلك رصيده إلى 44 نقطة، ومبتعداً بفارق نقطة عن جاره وغريمه ريال مدريد حامل اللقب المتراجع إلى المركز الثاني (43 نقطة)، وبست نقاط عن برشلونة ثالث الترتيب (38).

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 25 نقطة، وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وأحرز ألفاريز الهدف، بعدما تابع من مسافة قريبة داخل الشباك تمريرة حاسمة برأسية للمدافع الفرنسي كليمان لانجليه، بعد عرضية مواطنه أنطوان جريزمان في الدقيقة 55، محققاً هدفه السادس في «الليجا» وكاسراً صيامه عن التسجيل في المباريات الثلاث الأخيرة.

وشهدت المواجهة سيطرة لأصحاب الأرض الذين تقدموا سريعاً في النتيجة عبر جريزمان في الدقيقة السابعة بتمريرة عرضية حاسمة من المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار) لوجود لمسة يد على الدولي الفرنسي.

من جانبه، حقق خيتافي فوزه الأول في الدوري خارج أرضه والرابع له بالمجمل، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه لاس بالماس 0-1 إلى فوز 2-1.

وتصدّى حارس مرمى خيتافي دافيد سوريا لركلة جزاء نفذها البرتغالي فابيو سيلفا (56)، قبل أن يفتتح زميله كوبا جوميز دا كوستا التسجيل برأسية من مسافة قريبة (70)، ثم ضاعف لاعب ريال مدريد وروما الإيطالي السابق بورخا مايورال النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة حاسمة من دا كوستا (86).

وقلّص لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق البلجيكي عدنان يانوزاي الفارق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجر سوريا عن التصدي لها (88).

ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.