المري يحلّق بلقب بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)

توّج الفارس عبدالله محمد المري على صهوة الجواد «بي بي اس مكجروجر»، بلقب جائزة لونجين الكبرى، لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، التي أقيمت برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وجرت فعالياتها ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية.

اشتملت البطولة على 25 منافسة دولية، بمشاركة 206 فرسان من 40 دولة حول العالم، تنافسوا على ألقاب 10 منافسات دولية فئة الثلاث نجوم، و6 منافسات دولية فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، و3 منافسات دولية لكل فئة من الفرسان الشباب عمر 25 سنة وما دون، والفرسان (الجونيورز) وفئة الفرسان الأشبال.

شهد فعاليات البطولة، وتوّج الفائزين محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الخيول العربية، رئيس البطولة، وسامنثا كاتل، مديرة البطولة.

وأقيمت منافسة الجائزة الكبرى في ختام أشواط البطولة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس 49 فارساً وفارسة على ألقابها وجوائزها القيّمة بقيمة 105.500 يورو، وتمكن الفارس عبدالله محمد المري من الانفراد بأداء خال من نقاط الجزاء في جولة التمايز مع الجواد «بي بي اس مكجروجر» من خيول القفز بإسطبلات الشراع، وأكملها في زمن بلغ 40.88 ثانية.

وتوّج الفارس البريطاني جوزيف ستوكدال مع الجواد «إبانكنج» بمركز الوصافة، بزمن التمايز 33.39 ثانية مع 4 نقاط جزاء، وحاز جائزة المركز الثالث فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد «شاكو باي» وبزمن التمايز 35.20 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وحقق فارسنا علي حمد الكربي فوزاً جديداً أكمل به ثنائية رائعة مع الجواد «دبي» (12 سنة)، ومن خيول قفز الحواجز بإسطبلات الشراع، في ثالث المنافسات الدولية للفرسان الشباب عمر 25 سنة وما دون، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بجوائز مالية قيّمة بقيمة 28.200 يورو، عبر مسار صمم بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وأكمل التمايز في زمن بلغ 35.01 ثانية.

وتوّجت الفارسة الكندية ليا روكر مع الفرس «برشلونة» بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، التي صمم مسارها بحواجز الـ 135 سم، وانفردت الفارسة الكندية بالأداء النظيف دون خطأ فيها، مسجلة زمن التمايز 37.67 ثانية.

واكتملت أشواط ختام فعاليات بطولة الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية الشراع فارم، على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتوّجت بمركز الصدارة الفرس «بيلي مورزين» بقيادة فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي، وأنهى معها التمايز في زمن بلغ 37.49 ثانية.

وفي ثالث منافسات دولية خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات برعاية الشراع فارم، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، تنافس 30 خيلاً، وتصدرها بفارق التوقيت الجواد «زد سفن بينك بانذر» بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، بزمن التمايز 37.92 ثانية.



مبخوت بطل قيادة الخيل والسيارة

اختتمت منافسات ثالث أيام البطولة، بمنافسة ترفيهية مثيرة، مشتركة الأداء بين ركوب الخيل وقيادة السيارة، برعاية المسعود للسيارات، وفيها يقفز الفارس وجواده فوق حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، ويترجل الفارس للحاق بزميله الفارس الذي يتولى قيادة السيارة وإكمال بقية المسار حتى خط النهاية، وفاز بجائزة المركز الأول فارسنا مبخوت عويضة الكربي والفرس «هوليوود» بزمن 83.98 ثانية.