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«قرية المرموم» تعود بحزمة من العروض التراثية

«قرية المرموم» تعود بحزمة من العروض التراثية
16 يناير 2025 16:22

 
دبي (الاتحاد)

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تعود القرية التراثية بالمرموم إلى زوارها بـ «حلة» متجددة، تشمل العديد من الفعاليات والعروض المتميزة، والتي ينتظرها الزوار من جميع الجنسيات، من 19 إلى 29 يناير الجاري، بالتزامن مع السباقات الرئيسة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن في ميدان المرموم.
أعلن المسؤولون عن تنظيم قرية المرموم التراثية أن القرية ستبهر زوارها بالعديد من النشاطات الترفيهية والعروض التراثية التي تمزج أصالة التراث الإماراتي مع الحاضر المزدهر، وتتضمن عدداً من الفعاليات التي لاقت إقبالاً كبيراً، خلال الأعوام الماضية، خاصة من الزوار الغربيين الذين حضروا إلى القرية للاطلاع على جوانب التراث الإماراتي العريق، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة التي تُنظم للمرة الأولى هذا العام.
تضم القرية العديد من المحلات التجارية والأكشاك التي تقدم تشكيلة متنوعة وغنية من المنتجات التراثية والحرف اليدوية، والأطعمة والأغذية والمشروبات المستوحاة من التراث.
قال عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء: «قرية المرموم التراثية تواصل سعيها الدؤوب، لتكون وجهة عائلية متميزة ضمن مهرجان سمو لي عهد دبي، والإقبال المتزايد الذي تشهده القرية من آلاف الزوار كل عام يدفعنا إلى الارتقاء بفعالياتنا وبرامجنا، تلبية لتطلعات الزوار، وهو ما نسعى إليه هذا العام، من خلال العديد من الإضافات المتميزة سواءً من حيث الأنشطة والعروض الترفيهية والثقافية، أو تجربة التسوق من خلال المتاجر المتنوعة والمطاعم والأكشاك التي تضمها القرية».

 

الإمارات
دبي
ميدان المرموم
الهجن
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