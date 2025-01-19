ريال مدريد يستبعد تشواميني بصورة مفاجئة!



مراد المصري (دبي)



استبعد ريال مدريد أوريلين تشواميني من قائمة اللاعبين لمواجهة لاس بالماس مساء اليوم، في المباراة التي تقام ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بصورة مفاجئة، رغم وجوده في القائمة المعلنة قبل ذلك.

وبحسب بعض مصادر الإعلام الإسبانية، فإن اللاعب شعر بألم في ساقه اليسرى، ليطلب الراحة من خوض المباراة، وذلك في وقت يعاني فيه من انتقادات لاذعة من الجماهير بسبب تراجع الأداء، والأخطاء التي يتسبب فيها، خصوصاً عندما استعان به المدرب كارلو أنشيلوتي في مركز قلب الدفاع، وسط أحاديث عن نية النادي عرضه للبيع خلال الصيف المقبل.