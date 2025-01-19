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الرياضة

مانشستر يونايتد يودع «الأسطورة»

مانشستر يونايتد يودع «الأسطورة»
19 يناير 2025 20:38

 
مانشستر (أ ب)

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قدمت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعازيها في وفاة النجم الأسكتلندي السابق للفريق، ديينس لو، والذي توفي الجمعة. وتوفي نجم المنتخب الأسكتلندي السابق، عن عمر 84 عاماً، وكان قد تم تشخيص إصابته بالخرف في عام 2021.
وقامت الجماهير بإلقاء الأوشحة، ووضع الزهور على التمثال المتواجد خارج ملعب «أولد ترافورد»، والذي يضم كل من لو وبوبي تشارلتون وجورج بيست.
وقام السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بوضع إكليل من الزهور في منتصف الملعب، بصحبة زملاء لو السابقين، بادي كريند وأليكس ستيفاني وبرايان كيد. وسجل لو 237 هدفاً في 404 مباراة مع مانشستر يونايتد، وهو اللاعب الأسكتنلدي الوحيد الذي حقق جائزة الكرة الذهبية.

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