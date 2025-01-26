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الرياضة

نيمار.. «الآلة المثالية» لضخ المال!

نيمار.. «الآلة المثالية» لضخ المال!
26 يناير 2025 19:23

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يعيش نيمار آخر أيامه في كرة القدم السعودية، إذ سيرحل خلال «الميركاتو الشتوي» الحالي، أو في الصيف المقبل، على أقصى تقدير، لكن المبلغ الضخم الذي دفعه الهلال للظفر بالنجم البرازيلي يصعب من رحيله بسهولة، خاصة في ظل الوجهات التي يرغب في الذهاب إليها، مثل، سانتوس أو إنتر ميامي، الأول نادي طفولته، والثاني لاستعادة ذكريات النجومية في برشلونة، واللعب إلى جانب ميسي ولويس سواريز، ورغم حضوره المحدود في السنوات الأخيرة، فإن وصول نيمار إلى الدوري البرازيلي أو الأميركي، من شأنه يحدث طفرة وانتعاشاً، خاصة على المستوى التجاري، وهو المجال الذي لا يزال فيه رقم واحد.
ويبدو أن نيمار يقترب من سانتوس، لكن الصفقة ليست سهلة للنادي البرازيلي، إذ كلف اللاعب الهلال 98 مليون يورو، وفي أميركا فإن شيكاجو فاير أو إنتر ميامي هما الفريقان اللذان يتطلعان إلى جلب نيمار.
وتعاقد الهلال مع نيمار في أغسطس 2023، وفي أكتوبر من العام نفسه تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، أبعدته لأكثر من عام، وعاد إلى الملاعب في نهاية العام الماضي، لكنه عانى بعد ذلك من إصابة عضلية، ورغم أن نيمار لم يعد في قمة عطائه، فإن انتقاله المحتمل إلى الدوري الأميركي، خاصة إذا لعب بجوار ميسي، يزيد من شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة، ويعزز حضور الدوري في السوق اللاتينية.
ويثير وصول نيمار المحتمل إلى أميركا مقارنات حتمية مع ميسي في إنتر ميامي، إذ أدى وصول النجم الأرجنتيني إلى النادي في يوليو 2023 إلى طفرة في الدوري الأميركي، حيث بلغت إيرادات الرعاية في 2024 نحو 665 مليون دولار، بزيادة 13% عن 2023، وبفضل ميسي اكتسبت شركة «آبل تي في»، التي تبث حصرياً مباريات الدوري الأميركي، 110 آلاف مشترك في اليوم الذي أعلنت فيه عن البث، و300 ألف مشترك في شهر، ودفعت المنصة 250 مليون دولار سنوياً لعرض البطولة، مقابل عقد مدته 10 سنوات حتى 2033.
وتعادل القيمة الإجمالية البالغة 2.5 مليار دولار 3 أمثال ما تم دفعه سابقاً، نحو 100 مليون دولار.
رغم أن وقته في السعودية لا يسير على ما يرام بسبب إصاباته، إلا أنه يعتقد أن موهبته يمكن أن تغير الوضع، إضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من مشجعي كرة القدم في العالم، ليس فقط في البرازيل، يعتبرون نيمار رمزاً ومرجعاً للموضة والأناقة والموسيقى ونقل الرقصات إلى الملعب، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.
ويمكن أن يكون نيمار رياضياً مهماً في الولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لميسي، ويمكن أن يكون أيضاً دفعة للشركات التي تستكشف صورته وعلامته التجارية، وفي أكتوبر 2024، حطم الدوري الأميركي رقماً قياسياً آخر للمرة الأولى، حضر أكثر من 11 مليون متفرج في مباريات الموسم العادي، متجاوزين 10.9 مليون في 2023، ترتبط الأرقام بشكل مباشر بحضور ميسي، إذ تم تسجيل الرقم القياسي للحضور في مباراة إنتر ميامي مع كانساس سيتي تشيفز، بـ 72610 مشجعين.
وتستهدف رحلة نيمار إلى الولايات المتحدة أيضاً أهدافًا أخرى، وفي السنوات المقبلة، بدءاً من عام 2025 تستضيف أميركا عدداً من أهم المسابقات العالمية، في منتصف العام، تقام أول كأس العالم للأندية، وفي 2026 يقام كأس العالم، وفي 2028، دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، ويريد البرازيلي التواجد في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، رغم أنه لم يخض أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023.

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