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الرياضة

ريال مدريد يفكر في ضم «الفيل» لدعم الدفاع

ريال مدريد يفكر في ضم «الفيل» لدعم الدفاع
28 يناير 2025 10:04

أنور إبراهيم (القاهرة)
يفكر ريال مدريد في ضم مدافع جديد إلى صفوف الفريق، من أجل تدعيم هذا الخط الذي تأثر كثيراً برحيل القائد ناتشو، والإصابة الطويلة لكل من الظهير الأيمن داني كارفاخال وقلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو، وخضوعهما لجراحة الرباط الصليبي، واحتمال ابتعادهما إلى ما بعد نهاية الموسم.
وذكرت صحيفة «ديفينس سنترال» أن الريال يضع عينه على قلب الدفاع الإيفواري عثمان ديوماندي لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، نجم «الأفيال»، الذي سبق أن رفض عرضاً من أرسنال الإنجليزي، وأن اللاعب قد يتجه صوب العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لأن «الميرينجي» لم يتخذ قراراً نهائياً بضمه هذا الشتاء، في ظل عودة قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألابا إلى المباريات، بعد أن غاب لأكثر من عام بسبب جراحة الرباط الصليبي.
والمعروف أن سوق الانتقالات الشتوية تنتهي في إسبانيا في 3 فبراير المقبل، وليس 31 يناير الحالي، ولهذا قد يُرجئ الريال هذا الملف إلى الصيف المقبل.
بدأ عثمان ديوماندي، المولود في 4 ديسمبر 2023، مسيرته الاحترافية في ميتيلاند، ولم يستمر إلا لموسم واحد، انتقل بعده إلى سبورتنج لشبونة في 31 يناير 2023، بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2027، مقابل 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى متغييرات ومكافآت.
واشترط ميتيلاند في عقده مع سبورتنج لشبونة أن يحصل على نسبة 20 ٪ من عائد بيعه لأي نادٍ في المستقبل، بينما وضع سبورتنج شرطاً جزائياً 80 مليون يورو، في العقد الجديد لديوماندي.
انضم عثمان ديوماندي لمنتخب كوت ديفوار الأول في سبتمبر 2023، وفي ديسمبر من نفس العام وقع عليه الاختيار للانضمام إلى «الأفيال» في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وشارك في أول مباراتين.

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