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الرياضة

القادسية يحسم صفقة إسبانية

القادسية يحسم صفقة إسبانية
31 يناير 2025 10:36

 
الرياض (د ب أ)

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أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم، تعاقده مع اللاعب الإسباني الشاب ميجيل كارفاليو، قادماً من إسبانيول الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن اللاعب سيبقى في صفوف الفريق حتى عام 2028 .
وبرز كارفالهو في موسمه الأول مع فريق الشباب بإسبانيول عام 2021، حيث شارك منذ ذلك الحين في دوري الدرجة الثانية تحت 19 عاماً، ولعب 65 مباراة خلال خمسة مواسم.
دولياً، مثل كارفالهو منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً في 11 مباراة، وانتقل بعدها لمنتخب تحت 18 عاماً بمباراة واحدة، وصولاً إلى منتخب تحت 19 عاماً ابتداءً من يناير من العام الماضي.
ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.

 

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