ميلان يودع موراتا قبل ساعات من «ديربي الغضب»!

معتز الشامي (أبوظبي)

يغادر ألفارو موراتا لاعب ميلان صفوف فريقه، بعد التوصل إلى اتفاق لبيعه إلى جالطة سراي التركي، وذلك قبل ساعات من «ديربي» الغضب المنتظر، الذي يجمع الميلان أمام إنتر غداً الأحد، ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري الإيطالي.

وعرضت وسائل الإعلام الإيطالية، صباح اليوم، تحديثات جديدة بشأن انتقال ألفارو موراتا من ميلان إلى جالطة سراي، حيث يغادر المهاجم الإسباني ميلان مساء اليوم، بعد ستة أشهر من وصوله إلى «الروسونيري» للانتقال إلى إسطنبول في تركيا.

ويستهدف ميلان بقوة التعاقد مع المكسيكي سانتياغو خيمينيز ليحل محل موراتا، وقد أصبح النادي الإيطالي الآن على بعد خطوة واحدة من التعاقد معه بعد تسارع أحداث الليلة الماضية، ويتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى نحو 35 مليون يورو، قادماً من نادي فينورد الهولندي، ولا يمكن استبعاد محاولة جديدة لضم جواو فيليكس، في ظل تواجد وكيله خورخي مينديز في إيطاليا حالياً.

وبحسب ما أشارت إليه وسائل إعلام إيطالية، فإن عملية الإعارة لموراتا مع إلزام الشراء تتضمن خياراً يسمح للنادي التركي بتمديد الإعارة لمدة عام واحد ويبقى الالتزام قائماً، بغض النظر عن توقيته، سواء في يونيو 2025 أو 2026.

ومن المقرر أن يوقع موراتا عقداً حتى عام 2029، حيث يحصل ميلان على 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت نهائية، وهي أرقام تسمح للنادي بتجنب خسارة رأس المال، حيث يتواجد لاعب يوفنتوس السابق في الميزانية العمومية مقابل 9.75 مليون يورو.