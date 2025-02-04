«قلب الدفاع» مشكلة الريال قبل مواجهتي أتلتيكو والسيتي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكن «الخط الخلفي» لريال مدريد يتحمل خسارة نجم آخر من نجومه الأساسيين بسبب الإصابة، بعد إصابة البرازيلي إيدر ميليتاو، والإسباني داني كارفاخال بالرباط الصليبي، وابتعادهما حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، ولكن الأمر أصبح واقعاً بعد إصابة قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجير، خلال مباراة إسبانيول الأخيرة في الدوري، والتي انتهت 1-0 لمصلحة الفريق المضيف.

والمشكلة الكبرى التي تواجه الريال، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، أن الفريق سوف يُحرم من جهود روديجير، خلال أهم مباراتين له هذا الموسم، الأولى في «ديربي العاصمة» أمام أتلتيكو مدريد بالدوري السبت المقبل، وأمام مانشستر سيتي في «ذهاب» ملحق مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بملعب «الاتحاد».

وإذا كان هناك أمل في عودة روديجيرمن الإصابة، فإنه سيكون في مباراة العودة أمام السيتي بـ«سانتياجو برنابيو»، وإن كان هذا الأمر غير مؤكد أيضاً على حد قول صحيفة «ريليفو» التي أشارت إلى أن أنشيلوتي أصبح أمامه خياران لا ثالث لهما فيما يتعلق بمن يشغل مركزي قلب الدفاع، الأول هو الفرنسي أوريليان تشواميني، الذي سبق له اللعب أكثر من مرة في هذا المركز، والثاني الإسباني راؤول أسينسيو الذي لعب أيضاً أكثر من مرة قلباً للدفاع، بينما يستبعد تماماً من حساباته خيسوس فاليخو صديق «دكة البدلاء» والذي لم يلعب هذا الموسم إلا مباراة واحدة بديلاً.

وأضافت الصحيفة أن أنشيلوتي لا يمكن أن يجازف بإشراك النمساوي ديفيد ألابا أساسياً في هاتين المباراتين الحاسمتين، وهو العائد من إصابة طويلة استمرت 13 شهراً بسبب جراحة الرباط الصليبي، ومن الصعب أن يكون في كامل جاهزيته، ومن الخطر الاعتماد عليه أساسياً، وهو الذي لم يلعب إلا 70 دقيقة فقط بديلاً، ومقسمة على 4 مباريات.