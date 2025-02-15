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الرياضة

الاتحاد يبتعد في «الصدارة» بـ «الفارق 4»

الاتحاد يبتعد في «الصدارة» بـ «الفارق 4»
16 فبراير 2025 00:26

 
الرياض (أ ف ب)

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ابتعد الاتحاد 4 نقاط في صدارة بطولة السعودية لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفه الوحدة 4-1، في ختام المرحلة العشرين مستغلاً سقوط الهلال في فخ التعادل مع ضيفه الرياض 1-1.
سجل رباعية الاتحاد مهند الشنقيطي (35)، والفرنسي كريم بنزيمة (45)، والهولندي ستيفن برخوين (60)، والجزائري حسام عوار(90+5).
ورفع الاتحاد رصيده إلى 52 نقطة، مقابل 48 للهلال، فيما توقف رصيد الوحدة عقب الخسارة عند النقطة 13 في المركز الـ17.
ورفع بنزيمة رصيده إلى 15 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف عن نجم النصر كريستيانو رونالدو (16 هدفاً).
وحقق التعاون فوزاً قاتلاً على حساب مضيفه الخليج بنتيجة 1-0 سجله المغربي عبدالحميد صابيري (90+5).
وقفز التعاون إلى المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وفي المقابل تجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة في المركز التاسع، وعاد الفيحاء لطريق الانتصارات بفوزه خارج ملعبه على الرائد بنتيجة 2-0 سجلهما الزامبي فاشين ساكالا من ركلة جزاء (58) وفارس عابدي (61).
ورفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 14، فيما توقف رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الـ 16.

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