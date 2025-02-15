أتلتيكو مدريد يرفض هدية «الريال»!

مدريد (د ب أ)



فرط أتلتيكو مدريد في فرصة ارتقاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع ضيفه سيلتا فيجو 1-1، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر، والذي تعادل مع أوساسونا 1-1، وكان أتلتيكو على موعد مع ارتقاء الصدارة، في حال فوزه على سيلتا فيجو، وهذا ما لم يحدث. على الجانب الآخر، رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعانى أتلتيكو مدريد من نقص عددي مبكر في صفوفه بعد طرد لاعبه بابلو باريوس في الدقيقة السابعة، قبل أن يدفع ثمن ذلك بتسجيل سيلتا فيجو هدف التقدم عن طريق ياجو أسباس من ضربة جزاء في الدقيقة 68 ، وفي الدقيقة 81 سجل ألكسندر سورلوث هدف التعادل لفريق أتلتيكو مدريد.