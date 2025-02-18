عرض جماعي لفرق الفورمولا-1 في لندن



لندن (أ ب)

يستعد جميع سائقي الفرق المشاركة ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، للحضور إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، ويحط السائقون الـ20، الذي يمثلون الفرق العشرة المشاركة بالبطولة، الرحال في لندن، لبدء موسم 2025 بعرض جماعي لسياراتهم الجديدة، سيتم بثه تليفزيونياً على الهواء مباشرة.

ويمثل الحدث، الذي يحمل اسم (لايف 75) لفورمولا-1، الذي تحتضنه ساحة (أو تو) بلندن، نهجاً جديداً للبطولة، حيث تُعد هذه هي المرة الأولى، التي تقيم فيها اللعبة عرض إطلاق واسع النطاق خاص بها، بدلاً من ترك الفرق المشاركة عرض سياراتها وتقديم سائقيها بشكل فردي.

ومن المقرر أن يتضمن العرض التلفزيوني الذي يستمر لمدة ساعتين أعمالاً موسيقية متنوعة. وستقدم الفرق المشاركة سياراتها لعام 2025، لكنها لن تضطر إلى عرض السيارات الفعلية التي ستخوض بها السباقات في الموسم الجديد، حيث لا يزال يسمح للفرق بإقامة فعاليات إطلاق خاصة بها لتقديم سياراتها لعام 2025، كما فعل فريقا مكلارين ووليامز الأسبوع الماضي.

وتستمر استعدادات فورمولا-1 للموسم الجديد، الذي يصادف الذكرى الـ75 للبطولة، باختبارات ما قبل الموسم الأسبوع المقبل في حلبة البحرين الدولية. وتنطلق منافسات النسخة الجديدة للبطولة بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي بمدينة ملبورن 16 مارس المقبل.