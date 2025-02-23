«داغستان» يُتوج بكأس اتحاد المصارعة



أبوظبي (الاتحاد)



تّوج فريق أكاديمية «داغستان توب تيم» بلقب النسخة الثانية من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، التي نظمها اتحاد اللعبة لمدة يومين في «مبادلة أرينا» في أبوظبي، بعدما تفوق فريق الأكاديمية التي يقع مقرها في دبي على صعيد الترتيب العام بإجمالي 6 ميداليات ذهبية، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني وله 5 ميداليات ذهبية، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً بـ4 ميداليات ذهبية.

وتنافس في البطولة 400 لاعب من 13 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، في الفئات السنية تحت 10 و15 و17 عاماً، واختتمت المنافسات بعد سلسلة من النزالات القوية لفئة تحت 17 عاماً، بعدما سبق أن أقيمت في اليوم الأول فئة تحت 15 عاماً، والتشجيعية لفئة تحت 10 أعوام، وغلفت المنافسات الأجواء الجماهيرية، مع إقامة العديد من الفعاليات المرافقة، والسحوبات على جوائز قيمة، إلى جانب المرافق الترفيهية.



شهد منافسات البطولة، وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان، وسلطان الكتبي، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، والدكتور زياد صالح، وسيف الراشدي أعضاء الاتحاد، وعدد من النجوم العالميين في الفنون القتالية المختلطة، وهم حمزة شيماييف، وبويا رحماني، وأمين طاهر بطل العالم للمصارعة.

وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد المصارعة، أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها، استمراراً لجهوده منذ تأسيسه قبل عامين، وترجمة لرؤية قيادة الدولة، لتعزيز بناء مجتمع رياضي صحي ونشيط، والعمل على استقطاب المواهب وتوفير السبل اللازمة لها، من أجل ممارسة رياضة المصارعة، وهو ما لمسناه في حجم المشاركة الواسعة والكبيرة في كأس اتحاد الإمارات المصارعة، التي استقطبت حوالي 400 لاعب من 34 جنسية مختلفة من 13 نادياً وأكاديمية من داخل الإمارات وخارجها. وقال: «نشكر جميع القائمين على نجاح تنظيم البطولة، ونهنئ الفائزين وجميع المشاركين على ما قدموه من مستويات تعكس التطور المستمر لهذه الرياضة داخل الدولة، وما يزيد من قيمة النتائج أن أعمار المشاركين من الفئات العمرية 10 و15 و17 عاماً، إذ نسعى في الاتحاد للعمل وفق خطة استراتيجية طويلة المدى، يكون أساسها البناء من قاعدة الهرم الرياضي، بالنظر لما تزخر به المدارس والأندية من مواهب كامنة بحاجة للاكتشاف والتحفيز على ممارسة هذه الرياضة الأولمبية».

وأضاف: «إقامة بطولة اتحاد الإمارات للمصارعة، خطوة في روزنامة حافلة هذا الموسم الذي ننظم خلاله 14 بطولة رئيسية لمختلف الفئات العمرية، في مواقع مختلفة من الدولة، ونتوجه بالشكر إلى جميع الأندية وشركاء النجاح على توحيد الجهود، من أجل خدمة الرياضة والمجتمع الإماراتي، ونخص بالذكر كلاً من مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الجوجيتسو، واتحاد الجودو، واتحاد الكيك بوكسينج والمواي تاي، ومختلف الجهات الراعية والداعمة لجهودنا في نشر وتعزيز ممارسة المصارعة».



على صعيد متصل، ووقع اتحاد المصارعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري، في إطار السعي لتوحيد الجهود على الصعيد الإقليمي، ومواصلة العمل على تطوير رياضة المصارعة على الصعد كافة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم، سلطان الكتبي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، وإبراهيم عادل مصطفى، الأمين العام للاتحاد المصري.

وتشمل مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين الاتحادين على الصعد الفنية، والإدارية والتحكيمية، وإقامة معسكرات وفعاليات متبادلة في المرحلة المقبلة.