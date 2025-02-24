«الأمة العيناوية» أهم مكاسب «الزعيم» رغم «الوداع القاري»!

معتز الشامي (أبوظبي)

ضربت جماهير العين أروع الأمثلة كعادتها، في دعم الفريق بمختلف المحافل قارياً ومحلياً، وذلك على الرغم من الموسم «الصفري» حتى الآن، الذي قدمه الفريق بعد خروجه من جميع البطولات المحلية بكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي، وابتعاده عملياً عن المنافسة على لقب الدوري، بخلاف الوداع المبكر لدوري أبطال آسيا للنخبة، متذيلاً الترتيب بعد الإخفاق في الدفاع عن لقبه، حيث توج «الزعيم» بطلاً لآسيا في النسخة الماضية من البطولة.

ورغم كل ما سبق، فقد أكدت جماهير العين هيبة «الزعيم» وقيمتها في الحضور الجماهيري، متفوقة على أغلب جماهير القارة، في نسب الحضور ومعدلاته بمباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا، وذلك رغم النتائج السلبية للفريق، بما يعكس قيمة جماهير العين وتأثيرها في أي مشاركة للفريق، لاسيما القارية، كونه بطلاً متوجاً لآسيا مرتين في تاريخ البطولة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن أرقام الحضور الجماهيري لمباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي شهدت حضوراً لافتاً، وزيادة في نسب الحضور بمختلف الملاعب التي شهدت مباريات البطولة، وحلت جماهير العين في المركز الرابع على مستوى القارة بمتوسط حضور للمباراة بلغ (20059 متفرجاً)، متفوقاً على فرق يابانية وصينية وخليجية، كما جاءت مباراتا العين أمام الهلال (24126 متفرجاً) ثم العين أمام النصر (23324 متفرجاً)، بمرحلة المجموعات، ضمن أعلى 10 مباريات في مرحلة الدوري بالبطولة القارية، وهو ما يعكس دور الجماهير العيناوية حتى الجولة السادسة في البطولة وقبل مرحلتين فقط من ختام البطولة، حتى وإن تضاءلت وقتها فرص الفريق في التأهل، ولكنها زحفت خلف العين وقدمت دعماً كبيراً في المدرجات.

وحل في صدارة أندية القارة فريق جوهر التعظيم الماليزي بمتوسط حضور بلغ 32436 متفرجاً، بينما كانت مباراة الغرافة القطري والنصر السعودي الأعلى حضوراً في البطولة، بإجمالي بلغ 37293 متفرجاً.

وإجمالاً، شهدت البطولة «بعد الجولة السادسة» من مرحلة الدوري، متوسط حضور بلغ 11966 مشجعاً لكل مباراة، متجاوزة الأرقام الرسمية للنسختين السابقتين لعامي 2022 و2023-2024 من دوري أبطال آسيا، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 17% عن المتوسط البالغ 10194، الذي سُجّل في الجولات الست خلال دور المجموعات في نسخة 2023-2024.

وتعكس هذه الأرقام المبكرة مدى اهتمام الجماهير بالنسخة الافتتاحية لأهم بطولات الأندية للرجال في القارة، والتي تشهد للمرة الأولى انطلاق «مرحلة الدوري»، وهي صيغة تم تصميمها لضمان منافسة قوية وكرة قدم عالية الجودة في جميع المباريات.