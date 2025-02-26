«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»

معتز الشامي (أبوظبي)



نفت مصادر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ما يتردد عن وجود مقترحات تطويرية تهدف إلى إجراء تغييرات، على بطولات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري الأبطال 2، مؤكدة تمسك الاتحاد باستمرار البطولات الخاصة بالأندية في نظامها الجديد لمدة 3 إلى 4 سنوات، قبل إخضاعها لتقييم شامل يراعي كل الجوانب، تسويقياً وفنياً وجماهيرياً.

وأوضحت المصادر أن المؤشرات الأولى بشأن مشوار مرحلة الدوري من «أبطال النخبة»، ودور المجموعات حتى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 ، تشير إلى وجود نجاحات هائلة من الناحية الفنية والتسويقية والجماهيرية، وارتفاع الأرقام المرتبطة بالمباريات، سواء من حيث أعداد الحضور، أو زيادة المشاهدات والرعاة والمهتمين بالبطولات والقنوات الناقلة على مستوى القارة.

وفيما يتعلق بمواعيد مباريات ربع نهائي «الأبطال 2»، ودور الـ16 من «أبطال النخبة» لمنطقة الغرب، والتي تتعارض مع شهر رمضان كريم، وتحددت أغلب المباريات في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، حيث أشارت المصادر إلى أن تحديد المباريات تم جدولته مسبقاً، قبل الشهر الكريم، إلا أن إدارة المسابقات الآسيوية، استجابت لتعديلات المواعيد، بعدما تركت حرية تحديدها، بما يناسب مواعيد شهر رمضان للأندية في غرب آسيا، وهو ما تحقق بالفعل في المباريات المقبلة، بعد تعديل توقيت مباريات شباب الأهلي والشارقة، في ربع نهائي «الأبطال 2»، وباقي المباريات الأخرى.

وفيما يتعلق بقرار لجنة الكرة المحترفة بالاتحاد الآسيوي، بشأن معايير تقييم الدوريات المحترفة المشاركة في بطولات الأندية، أشارت المصادر إلى أن اللجنة اعتمدت نقاط التقييم للمعيار الفني للفرق والخاص بنصف الموسم حتى نهاية دور المجموعات فقط، على أن يتم الإعلان عن توزيع المقاعد على الدوريات المشاركة بالبطولات لنسختي 2026-2027 و2027-2028 ، بنهاية الموسم الحالي، وقبل يونيو المقبل على أقصى تقدير.

وأكدت المصادر ارتفاع ملحوظ في تقييم المشاركة الإماراتية للنسخة الحالي في «دوري أبطال النخبة» و«دوري الأبطال 2»، بسبب تألق الوصل وشباب الأهلي والشارقة في البطولتين مع توقعات بزيادة مقاعد أندية الإمارات في نسختين مقبلتين بسبب ذلك.