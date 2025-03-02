قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا



برلين (أ ف ب)



يلتقي باير ليفركوزن حامل اللقب مع أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة في نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، بموجب قرعة سُحبت الأحد، فيما يلتقي شتوتجارت مع لايبزج في قمة نارية.

ووفقاً لقواعد المسابقة التي تمنح الاستضافة إلى فرق الدرجات الأدنى، سيلعب بيليفيلد على أرضه ضد ليفركوزن، بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو، فيما يحلّ لايبزج، المتوج بلقبيه الوحيدين في المسابقة (2021-2022 و2022-2023) من أصل أربع مباريات نهائية (خسر في عامي 2019 و2021)، ضيفاً على شتوتجارت.

وقال المدير الرياضي لباير ليفركوزن سيمون رولفز إن فريقه يتوقع «مواجهة مؤثرة وتنافسية ومتطلبة»، لكنه يضع نصب عينيه «الدفاع عن لقبنا في برلين في مايو».

ويعتبر أرمينيا بيليفيلد هو الفريق الوحيد من بين فرق المربع الذهبي للنسخة الحالية الذي لم يرفع كأس ألمانيا أبداً.

توّج بها باير ليفركوزن مرتين في عامي 1993 و2024 (خسر أعوام 2002 و2009 و2020)، وشتوتجارت ثلاث مرات أعوام 1954 و1958 و1997 (خسر أعوام 1986 و2007 و2013).

وخرج بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (20 مرة من أصل 24 مباراة نهائية)، من المسابقة هذا الموسم، بعد خسارته أمام باير ليفركوزن 0-1 على أرضه في ديسمبر الماضي.

كما خرج أيضاً كل من بوروسيا دورتموند (5 ألقاب) وأينتراخت فرانكفورت (5 مرات) وفيردر بريمن (6 مرات، ثاني أفضل سجل في تاريخ المسابقة).

وتقام مباراتا نصف النهائي في الأول والثاني من أبريل المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في برلين في 24 مايو.