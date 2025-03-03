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الرياضة

الهداف التاريخي لجنوب أفريقيا مدرباً لكينيا

الهداف التاريخي لجنوب أفريقيا مدرباً لكينيا
3 مارس 2025 21:17

نيروبي (أ ف ب)

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عُين الهداف التاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا بيني ماكارثي مدرباً جديداً لكينيا بعقد لعامين، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم.
وسيخوض ابن الـ47 عاماً تجربته التدريبية الأولى على صعيد المنتخبات الوطنية، بعدما عمل سابقاً مدرباً لفريقي كايت تاون سيتي وأمازولو، إلى جانب توليه مهمة مساعد المدرب الهولندي إريك تن هاج في مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم حسين محمد سبعد عملية اختيار دقيقة، نحن على ثقة بأن بيني ماكارثي هو الشخص المناسب لقيادة منتخبنا الوطني إلى الأمام».
ويحل الهداف التاريخي لمنتخب بافانا بافانا (30 هدفاً في 70 مباراة دولية) محل التركي إنجين فيرات الذي استقال في ديسمبر بعد فشل كينيا في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025.
وقال المهاجم السابق لأياكس الهولندي وسلتا فيجو الإسباني وبورتو البرتغالي وبلاكبيرن ووستهام الإنجليزيين إنه يشعر «بامتياز هائل» بعد تعيينه، ووعد بتحسين أداء كينيا.
ويحتل المنتخب الكيني حالياً المركز الرابع في المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، والمركز 108 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وستلعب كينيا مع الجابون وجامبيا في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يتعين عليها الفوز في المباراتين للبقاء في المنافسة على بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.

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