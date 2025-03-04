جيسوس يواصل «السقوط الحر» مع الهلال بـ «رقم سلبي» و«شباك مخترقة»!



معتز الشامي (أبوظبي)



سقط الهلال في فخ الخسارة أمام باختاكور الأوزبكي بهدف، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مباراة شهدت أداءً تكتيكياً غير متوقع من «الأزرق»، وتسجيل عدة أرقام سلبية، ليواصل البرتغالي جيسوس مدرب الهلال السقوط الحر محلياً وقارياً، بعدما تلقى أول هزيمه له في النسخة الحالية، بعدما تأهل من مرحلة المجموعات دون هزيمة، كما أنها الخسارة الأولى في تاريخ البطولة للهلال أمام باختاكور الذي سبق وأن تفوق عليه في 8 مواجهات سابقة بالبطولة نفسها «فاز 6 وتعادل 2».

وفشل الهلال في التسجيل، ليوقف سلسلة تاريخية كانت قريبة من معادلة الرقم القياسي الآسيوي، وسبق أن هز الشباك في 20 مباراة متتالية بالبطولة، ليظل الرقم القياسي في سلسلة تسجيل الأهداف خلال 21 مباراة متتالية بالبطولة مسجلاً باسم جامبا أوساكا الياباني بين 2006 و 2009 ‎

وتلقى الهلال محلياً قبل بدء مشوار الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال إلى سلسلة نتائج سلبية مؤخراً في الدوري السعودي، بعدما خسر من الأهلي الجولة الماضية، وقبلها بجولتين خسر أمام الاتحاد، وابتعد عن سباق الصدارة، بـ6 نقاط.

وبخسارة الليلة التاريخية أمام باختاكور، يكون الهلال تحت قيادة المدرب جيسوس تلقى أهدافاً أكثر مما تلقاه في الموسم الماضي، والذي شارك فيه الهلال في51 مباراة، وتلقى 36 هدفاً، بينما في الموسم الجاري، لعب 36 مباراة، وتلقى 41 هدفاً.

وتشير تقارير إعلامية سعودية إلى أن إدارة الهلال السعودي ستواصل تجديد الثقة في جيسوس، خاصة أن فرصة التعويض والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لا تزال كبيرة في لقاء العودة بالرياض.