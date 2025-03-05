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الرياضة

ديمبلي وصلاح.. من يحسم «قمة الأبطال»؟

ديمبلي وصلاح.. من يحسم «قمة الأبطال»؟
5 مارس 2025 14:52

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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يستقبل باريس سان جيرمان نظيره ليفربول في «حديقة الأمراء»، اليوم الأربعاء، في ذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويقترب باريس سان جيرمان وليفربول من حصد لقب الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي.
وتشهد المباراة مواجهة بين اثنين من أفضل المهاجمين في أوروبا هذا الموسم، هما عثمان ديمبلي لاعب النادي الباريسي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الأوحد.
ويُعد المصري محمد صلاح القوة الدافعة لليفربول، وأسهم في 52 هدفاً (30 هدفاً و22 تمريرة حاسمة) في جميع المسابقات هذا الموسم.
وشارك صلاح بشكل مباشر في 20 هدفاً في 30 مباراة في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا (12 هدفاً و8 تمريرات حاسمة)، وهو أكبر عدد من اللاعبين الأفارقة في تاريخ المسابقة.
وبالنسبة لباريس سان جيرمان، يملأ عثمان ديمبلي الفراغ، الذي خلّفه كيليان مبابي في هجومهم، ربما يكون الجناح السابق لبرشلونة وصل أخيراً إلى أعلى مستوى، حيث سجل 26 هدفاً في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان، مضيفاً 6 تمريرات حاسمة.
وتفوق صلاح على توقعاته البالغة 26.0 هدف، حيث سجل نحو 4 أهداف أكثر مما كان متوقعاً منه بناءً على جودة الفرص التي أتيحت له.
ونجح ديمبيلي في التفوق على متوسط أهدافه المتوقعة البالغ 19.5 بفارق 6.5، ما يدل على مدى براعته في إنهاء الهجمات.
ومنذ بداية العام، سجل ديمبلي 1.87 هدف في كل 90 دقيقة وساهم في 1.97 هدف في كل 90 دقيقة في عام 2025، بينما بلغ متوسطه هدفًا كل 48 دقيقة.
وحقق باريس 5 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا، وسجل 21 هدفاً ولم يتلقَ سوى 3 أهداف خلال هذه السلسلة، وكان آخر فوز له بـ6 مباريات متتالية في المسابقة في موسم 1994-1995، تحت قيادة لويس فرنانديز (6).
من ناحية أخرى، أنهى ليفربول الموسم في صدارة مرحلة الدوري، رغم خسارته في مبارياته الثلاث الأخيرة في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.
وجميع المباريات الثلاث ضد ريال مدريد (نهائي 2021-22 ومباريات الذهاب والإياب في دور الستة عشر 2022-23)، والواقع أنه منذ بداية موسم 2020-21، جاءت 4 من خسائرهم الخمس في مراحل خروج المغلوب من المسابقة ضد الملكي، وكان إنتر (مارس 2022) هو الفريق الوحيد الآخر الذي هزمهم في ذلك الوقت.
ستكون المواجهة الثالثة فقط في دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وباريس سان جيرمان، 
وسبق أن التقيا في مرحلة المجموعات موسم 2018-2019، وفاز «الريدز» 3-2 على أرضه وخسر 2-1 خارج أرضه.
إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان بمراحل خروج المغلوب في بطولة أوروبية كبرى منذ لقائهما في نصف نهائي كأس أبطال الكؤوس 1996-1997، حيث تقدم باريس سان جيرمان إلى النهائي بعد فوزه 3-2 في مجموع المباراتين. 
ولم يحقق ليفربول أي فوز في آخر 5 مباريات خارج أرضه ضد الفرق الفرنسية في أوروبا (تعادل 2 وخسر 3)، وكان آخر فوز له في مرسيليا عام 2008 (2-1 في دوري أبطال أوروبا).
لم يخسر مدرب «الريدز» سلوت أمام الفرق الفرنسية في البطولات الأوروبية الكبرى، حيث فاز في مباراتين من أصل 3 وتعادل في واحدة، وآخر تلك المباريات فوزه 2-1 على ليل في مرحلة الدوري هذا الموسم.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
باريس سان جيرمان
محمد صلاح
عثمان ديمبلي
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