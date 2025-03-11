نيوكاسل يعبر وستهام بـ «تجاهل الدعوات»!



لندن (أ ف ب)



قاد البرازيلي برونو جيماريش نيوكاسل إلى فوز مثير على مضيفه وستهام يونايتد 1-0، وأبقى على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل جيماريش هدف الفوز الغالي في الدقيقة 63 بعد تجاهل ادعاءات وستهام بارتكاب خطأ أثناء بناء الهجمة.

واستعاد نيوكاسل الذي يشرف على تدريبه إيدي هاو المركز السادس في الدوري برصيد 47 نقطة، متساوياً مع مانشستر سيتي الخامس بطل المواسم الأربعة الماضية الذي مُني بخسارة مفاجئة أمام نوتنجهام فوريست 0-1، وبفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ويضمن المركز الرابع عودة نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه هذا الموسم، حتى إنهاء الموسم في المركز الخامس قد يكون كافياً لضمان التأهل إلى المسابقة الأعرق أوروبياً، اعتماداً على نتائج الأندية الإنجليزية المتبقية في المسابقات القارية.

كما عاد نيوكاسل إلى سكة الانتصارات، بعد خسارتين توالياً أمام ليفربول 0-2 وبرايتون 1-2، وسقوطه في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة في «البريميرليج»، وذلك قبل 5 أيام من خوضه نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول على ملعب ويمبلي.

ويخوض نيوكاسل نهائي كأس الرابطة للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما كان خسر أمام مانشستر يونايتد في نهائي عام 2023.

ويسعى نادي «تاينسايد» للفوز بأول لقب كبير له منذ كأس المعارض «الدوري الأوروبي حالياً» عام 1969 وأول جائزة محلية له منذ كأس إنجلترا عام 1955.

في المقابل، مُني وستهام بخسارته الـ13 هذا الموسم وتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.