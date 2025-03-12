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الرياضة

شفيونتيك.. «الفوز الساحق» في إنديان ويلز

شفيونتيك.. «الفوز الساحق» في إنديان ويلز
12 مارس 2025 10:50

 
إنديان ويلز (أ ف ب)

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واصلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً حملة الدفاع عن لقبها، بسحقها التشيكية كارولينا موخوفا الخامسة عشرة بمجموعتين 6-1 و6-1، لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الألف نقطة للسيدات في التنس.
وانطلقت المباراة التي دامت 57 دقيقة، بعد نحو ساعة من موعدها بسبب هطول الأمطار.
لكن شفيونتيك بطلة نسختي 2022 و2024 لم تتأثر بالتغيير في البرنامج، مُلحقة هزيمة قاسية بمنافستها التي بدت بعيدة عن مستواها.
بعد تقدمها 4-0 ثم 4-1، حسمت شفيونتيك المجموعة الأولى، إثر خطأ مزدوج من موخوفا، قبل أن تفوز بالمجموعة الثانية بالسهولة عينها.
منذ بداية الدورة، لم تخسر شفيونتيك سوى 6 أشواط فقط في ثلاث مباريات، كما لم تخسر أي مجموعة منذ إقصائها في نصف النهائي عام 2023.

التنس
إنديان ويلز
بولندا
إيجا شفيونتيك
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