ستيفن كوري.. 4 آلاف ثلاثية!



سان فرانسيسكو (أ ف ب)



بات ستيفن كوري نجم جولدن ستايت ووريرز أوّل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 4000 رمية ثلاثية، معززاً رقمه القياسي، بأنه أفضل لاعب في التاريخ عن الثلاثيات في فوز فريقه الساحق على ساكرامنتو كينجز 130-104.

واستهل كوري اللقاء، وهو يحتاج إلى ثلاثيتين فقط من أجل تحقيق هذا الرقم القياسي، وذلك بعد أيام قليلة من وصوله إلى حاجز الـ25 ألف نقطة في مسيرته السبت الماضي.

واستغرق كوري الذي سيكمل عامه الـ37، بعض الوقت قبل إكمال الخطوات القليلة الأخيرة في إنجازه التاريخي الذي كان من غير الممكن تصوره، قبل أن يُحدث بطل «أن بي آيه» 4 مرات ثورة في فن الرميات الثلاثية.

سجل نجم ووريرز أول ثلاثية له في المباراة في وقت متأخر من الربع الأول، رافعاً رصيده إلى 3999 ثلاثية في مسيرته، كانت المحاولة الأولى من ثلاث فقط لكوري في الشوط الأوّل، ليتقدم فريقه بفارق 10 نقاط (61-51).

ونال كوري تشجيع وتصفيق جماهير ملعب «تشايس سنتر» في سان فرانسيسكو في الربع الثالث، حين وصل إلى حاجز الـ4 آلاف ثلاثية من رمية بعيدة عن مسافة 8 أمتار، وذلك قبل 8:19 دقيقة من النهاية، مانحاً التقدم لفريقه بنتيجة 72-63.

ودوّن كوري اسمه في سجل أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري، وقبل بروزه لم يسبق لأي لاعب أن سجل 3 آلاف ثلاثية في مسيرته، لكن نجم ووريورز حقق تطوراً جذرياً في تسجيل الثلاثيات خلال مواسمه الـ 16 في الدوري.

في عام 2005، تصدّر ريجي ميلر قائمة أفضل المسجلين عن الرميات الثلاثية برصيد 2560، قبل أن يحطّم راي ألين رقمه القياسي في عام 2011 برصيد 2973 ثلاثية، وذلك قبل إعلان اعتزاله عام 2014.

بعد سبع سنوات، نجح كوري بدوره في تحطيم الرقم القياسي السابق ووصل إلى حاجز الـ 3 آلاف ثلاثية في ديسمبر 2021، وهو إنجاز لم يُضاهِه إلا النجم جيمس هاردن «لوس أنجلوس كليبرز» الذي سجل حتّى الآن 3127 ثلاثية.

ومنذ أن تجاوز كوري حاجز الـ 3 آلاف نقطة، كان السؤال متى سيصل إلى عتبة الـ 4 آلاف، وليس إن كان سيتمكن من تحقيق هذا الإنجاز أم لا، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيصل إلى 5000 نقطة.

يمتد عقده الحالي مع ووريرز حتّى موسم 2026-2027، في حين قال هذا الأسبوع إنه يأمل في البقاء في الملاعب لأطول فترة ممكنة في حال ساعده مستواه ولياقته البدنية.

عندما سُئل عن حلمه في الوصول إلى 5 آلاف ثلاثية، أكد كوري إنه لم يُفكر في الأمر «أنا أعيش اللحظة، شعرتُ أن 2974 ثلاثية كانت منذ زمن بعيد، لكن من يدري؟ الآن سأبقى في الحاضر».

وقال كوري لقناة «تي أند تي»، عقب فوز فريقه «لقد كانت لحظة مميزة، من الواضح أني حققتها على ملعبنا».

وأضاف بعدما أنهى اللقاء برصيد 11 نقطة و5 تمريرات حاسمة ومتابعتين فقط «لقد كانت مباراة غريبة، لم أحصل على العديد من المحاولات حتى الربع الثالث، لكن الطاقة كانت متميزة».

أثنى ستيف كير مدرب ووريرز على نجم ووريرز الأسطوري في الرميات الثلاثية قائلاً: «إنه لاعب مذهل، يبدو أنه يحطّم الأرقام القياسية أو يُحققها كل أسبوع، لذا اعتدنا على ذلك، لكنه يبقى متميزاً».