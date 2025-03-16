أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. «القمة الفاصلة» على لقب «الليجا»

مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد، في مواجهة مفصلية في السباق على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وسط ترقب لنتيجة اللقاء الذي يقام على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» من ريال مدريد أيضاً.

ويأمل برشلونة في انتزاع الفوز الثالث على التوالي عند زيارة أتلتيكو على أرضه، وهو الذي حقق الفوز 3 من آخر 5 مرات في العاصمة الإسبانية في مواجهات الفريقين، إلا أن أتلتيكو يتمسك بفرصته بعدما سبق له الفوز على الفريق «الكتالوني» 2-1 في لقاء الدور الأول على الملعب الأولمبي في برشلونة، ثم فرض عليه التعادل 4-4 في ذهاب كأس ملك إسبانيا.

ويبحث هانزي فليك مدرب برشلونة عن أول انتصار له على أتلتيكو مدريد، منذ توليه المهمة في كتالونيا، فيما حقق سيميوني 6 انتصارات، في المواجهات السابقة له أمام برشلونة، و12 تعادلاً و20 هزيمة في 38 مباراة.

يختلف أسلوب اللعب بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ويعد «البارسا» أفضل هجوم في الدوري، برصيد 71 هدفاً متقدماً بفارق كبير عن أتلتيكو الذي سجل 44 هدفاً في الدوري. إلا أن شباك فريق العاصمة لم تستقبل سوى 18 هدفاً، وهو أفضل دفاع في الدوري، بينما استقبلت شباك برشلونة 25 هدفاً.

هناك إحصائية أخرى مثيرة للاهتمام، وهي أن برشلونة يملك أكبر نسبة استحواذ على الكرة «الليجا» 67%، مقابل 51.2% لـ «الروخيبلانكوس» يأتي بها في المركز السابع، لذلك هناك فريق يحب الهيمنة من خلال الاستحواذ، وآخر يرتاح أكثر في قطع الكرات والهجوم في المساحات.