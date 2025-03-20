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الرياضة

رفض طعن برشلونة وأوساسونا بشأن إعادة جدولة مباراتهما

رفض طعن برشلونة وأوساسونا بشأن إعادة جدولة مباراتهما
20 مارس 2025 19:54

 
برشلونة (أ ف ب)

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رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الطعن المقدم من برشلونة وأوساسونا ضد الموعد المعاد تحديده لمباراتهما المؤجلة في الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويُفترض أن يستضيف برشلونة متصدر الدوري، أوساسونا في 27 مارس، بعدما تأجلت المباراة بينهما التي كانت مقررة في الثامن من الشهر الحالي ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين بسبب وفاة طبيب النادي الكاتالوني.
وطعن برشلونة في الموعد الجديد بحجة أنه لا يمنح بعض لاعبيه «فترة كافية للراحة» بعد فترة التوقف الدولي.
وردّت لجنة الاستئناف قائلة إن «السوابق تؤكد أن استدعاء لاعبين للمنتخبات الوطنية لا يشكل سبباً كافياً لإعادة جدولة المباراة، طالما أن الفريق المتأثر يملك عدداً كافياً من اللاعبين لخوض المباراة».
ويغيب عن برشلونة عدد من اللاعبين مثل البرازيلي رافينيا الذي يلعب مع «السيليساسو» أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في 26 مارس، فيما يسافر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو لمواجهة بوليفيا في 25 منه.
بدوره، استأنف أوساسونا أيضاً قرار الموعد الجديد، مشيراً إلى أنه سيحصل على أقل من 72 ساعة راحة قبل مباراته التالية ضد أتلتيك بلباو المقررة في 28 الشهر عينه.
وقررت اللجنة إعادة جدولة المباراة مع بلباو إلى 30 مارس لإتاحة وقت كاف لأوساسونا للراحة.

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