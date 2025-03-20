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الرياضة

بيع بوسطن سيلتيكس بـ6.1 مليار دولار

بيع بوسطن سيلتيكس بـ6.1 مليار دولار
20 مارس 2025 21:14

 
واشنطن (رويترز)

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قال نادي بوسطن سيلتيكس حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إنه وافق على صفقة بيعه مقابل 6.1 مليار دولار، لمجموعة يرأسها وليام تشيزوم المؤسس الشريك لشركة الاستثمار المباشر سيمفوني تكنولوجي جروب.
ومن شأن عملية البيع، التي لا تزال تنتظر موافقة مجلس محافظي رابطة دوري كرة السلة الأميركية، أن تحطم الرقم القياسي لأغلى صفقة شراء لفريق رياضي في أميركا الشمالية، متجاوزة مبلغ 6.05 مليار دولار التي تم دفعها لشراء فريق واشنطن كوماندرز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية في عام 2023.
وقال ويك جروسبيك، مالك الأغلبية في نادي بوسطن سيلتيكس، في بيان صحفي «بيل شخص رائع ومشجع حقيقي لنادي بوسطن سيلتيكس، ولد ونشأ هنا في منطقة بوسطن، حبه للفريق ومدينة بوسطن، بالإضافة إلى انسجامه مع بقية قيادة سيلتيكس، يجعله الخيار الطبيعي ليكون الحاكم القادم والمالك المسيطر للفريق».
ويستمر جروسبيك في أداء دوره كرئيس تنفيذي وحاكم لنادي بوسطن سيلتيكس، والإشراف على عمليات الفريق، حتى موسم 2027-2028 في الدوري الأميركي للمحترفين.
بالإضافة إلى تشيزوم وجروسبيك، تضم مجموعة الملكية أيضاً عدداً من المديرين التنفيذيين في مدينة بوسطن، من أصحاب الأعمال الخيرية، مثل روب هيل المالك الحالي لفريق بوسطن سيلتيكس وبروس ايه. بيل جونيور، من بين آخرين.

أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
كرة السلة
فريق بوسطن سيلتيكس
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