ريال مدريد يدخل التاريخ في «كلاسيكو السيدات» أمام برشلونة!



برشلونة (أ ف ب)



حقق فريق السيدات في ريال مدريد فوزه الأول على الإطلاق في «الكلاسيكو» ضد غريمه برشلونة، وذلك بتغلبه عليه 3-1 خارج الديار في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم هزيمته الثانية للموسم، بقي برشلونة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد الذي انضم لبطولة السيدات عام 2020، بعد شراء رخصة نادي تاكون الذي تأسس عام 2014.

ومنذ مواجهتهما الأولى في الرابع من أكتوبر 2020، خسر ريال مدريد جميع مبارياته التسع ضد غريمه التقليدي المتوج بلقب الدوري في المواسم الخمسة الماضية، والفائز برباعية الدوري والكأس ودوري بطلات أوروبا والكأس السوبر الإسبانية في 2024.

لكن فريق المدرب بيري روميو بعيد هذا الموسم عن مستواه المعهود مع توقف مسلسل انتصاراته المتتالية في الدوري المحلي عند 46 مباراة بخسارته في فبراير أمام ليفانتي الذي ألحق به هزيمته المحلية الأولى على الإطلاق في ملعب «يوهان كرويف».

وقالت الفائزة بالكرة الذهبية مرتين أليكسيا بوتياس بعد الهزيمة «نشعر بالاستياء، مثل اليوم الذي خسرنا فيه أمام ليفانتي على أرضنا»، مضيفة «هذا جزء من الرياضة، الخسارة أو الفوز أو التعادل. لا يمكنك أبداً أن تكون ضامناً للفوز».

وتابعت «على مدار 90 دقيقة وعندما تكون النتيجة مماثلة، هذا يعني أننا أخطأنا في شيء ما وهن أحسن في شيء آخر؛ لذا علينا تصحيح ذلك والمضي قدماً».

وضعت ألبا ريدوندو ريال مدريد في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، قبل أن تُعادل النروجية كارولين جراهام هانسن لبرشلونة في الدقيقة 67.

سجّلت يانا فرنانديس هدفا لبرشلونة، لكنه أُلغي بشكل مثير للجدل بداعي التسلل مع أنه بدا صحيحاً، من دون إمكانية اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» لعدم استخدامه في دوري السيدات الإسباني.

وسجّلت المهاجمة الأسكتلندية كارولاين وير هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 87، ثم سجلت هدفاً آخر في الوقت بدل الضائع، لتضمن الفوز التاريخي لنادي العاصمة.

وقالت ريدوندو «إنه فوز متميز»، مضيفة لشبكة «دازون» للبث التدفقي «مباريات الكلاسيكو لها مذاق خاصة، الأجواء رائعة، نواصل التطور، لطالما آمنا بقدرة الفوز على برشلونة، لدينا فريق قوي، ولديهن إمكانات كبيرة تؤهلهن للوصول إلى القمة، لكننا نؤمن بقدرتنا على الفوز في جميع المباريات، اليوم احتفال لأنها المرة الأولى (التي يفزن بها على الغريم)».

يحل ريال مدريد بعد ذلك ضيفاً على أرسنال الإنجليزي الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري بطلات أوروبا مع أفضلية الفوز ذهاباً 2-0، بينما يلتقي برشلونة الخميس مع ضيفه فولفسبورج الألماني بعد تقدمه من الذهاب بنتيجة 4-1.