ديوكوفيتش يحطم رقماً قياسياً في ميامي

ميامي (أ ف ب)

حطّم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامساً عالمياً، الرقم القياسي لعدد الانتصارات في دورات «الماسترز»، الألف نقطة، بفوزه على الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيي 6-1 و7-6 (7/1)، ليبلغ الدور ثمن النهائي من دورة ميامي لكرة المضرب.

وحقق ديوكوفيتش الفائز في ميامي ست مرات، وصاحب 24 لقباً كبيراً، فوزه الـ411 في هذه الفئة من الدورات، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الإسباني المعتزل رافايل نادال.

وسيواجه «دجوكو» في الدور المقبل الإيطالي لورنتسو موزيتي (16) الفائز على الكندي فيليكس أوجيه- ألياسيم (19) بثلاث مجموعات 4-6 و6-2 و6-3، وذلك في اختبار أكثر صعوبة من اللذين خاضهما منذ بداية الدورة.

وكان البلغاري جريجور ديميتروف، وصيف النسخة الماضية والمصنّف 15 عالمياً أوّل المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزه الصعب على الروسي كارن خاتشانوف (23) بثلاث مجموعات 6-7 (3-7) و6-4 و7-5.

وضرب ديميتروف موعداً في ثمن النهائي مع الأميركي براندون ناكاشيما (32) الذي تغلب على البلجيكي دافيد جوفان (55) بثلاث مجموعات 6-3 و6-7 (5/7) و6-3.