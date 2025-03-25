ريس جيمس يحقق «الهدف» مع منتخب إنجلترا



لندن (د ب أ)

أعرب ريس جيمس عن سعادته بتجاوز سنوات من «المعاناة» بتسجيله هدفه الأول مع منتخب إنجلترا لكرة القدم. وتعثّرت مسيرة جيمس خلال المواسم القليلة الماضية بعد سلسلة من الإصابات، لكن مدافع تشيلسي الإنجليزي استعاد لياقته البدنية، وشارك أساسياً لأول مرة مع منتخب إنجلترا منذ عام 2022، ضد ضيفه منتخب لاتفيا أمس الاثنين.

واحتفل جيمس 25 عاماً بعودته لمنتخب (الأسود الثلاثة) على أفضل وجه، حيث سدّد ركلة حرة رائعة في الشوط الأول، ليضع المنتخب الإنجليزي على طريق الفوز 3/صفر على منافسه، ليواصل انطلاقته المثالية في المجموعة الحادية عشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصرح جيمس للصحفيين عقب المباراة: «كنت أنتظر تلك اللحظة منذ زمن طويل. خضّت مباراتي الأولى قبل سنوات عديدة، ونجحت في التسجيل، هذا أفضل ما أشعر به منذ زمن طويل. هذا يعني لي الكثير اللعب مع إنجلترا، كانت آخر عامين ونصف العام أو ثلاث سنوات صعبة».

أوضح النجم الإنجليزي: «تعرضت لإصابات عديدة، وكان الأمر صعباً، لكنني مع اقتراب نهاية هذا الموسم، أصبحت ألعب بشكل متتالي، وأنا سعيد بالعودة للعب مع فريقي ومنتخب بلادي بانتظام». وحصل جيمس على فرصة لإبهار الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا الجديد، الذي عمل معه في تشيلسي، ولكن مع عودة كايل ووكر إلى الساحة وإصابة ترينت ألكسندر-أرنولد، كانت هناك منافسة شرسة على مركز الظهير الأيمن.

أكد جيمس: «منتخب إنجلترا من أفضل الفرق في العالم، وبالطبع ستكون هناك منافسة. هذا متوقع، تماماً كما هو الحال مع فريقي، ليس الأمر جديداً، أدعم نفسي، وآمل أن أحافظ على صحتي وأواصل التقدم من هنا». أشار اللاعب الإنجليزي في تصريحاته: «كرة القدم بالنسبة لي هي كرة القدم، كما قلت، لقد غبت عن الملاعب لفترة طويلة». وتابع «سواء لعبت في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيمن، فإنه يتعين علي القيام بعملي لمساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لدي».

كان جيمس عنصراً أساسياً في صفوف تشيلسي، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة توخيل، لذا شعر بعدم الغربة مع انضمامه للمنتخب. وتحدث جيمس عن توخيل، حيث قال «الأمر يشبه بما كان يقوم به مع تشيلسي تماماً. نفس الرسائل والعبارات التي اعتاد قولها، وأعتقد أن اللاعبين استمتعوا بالعمل تحت قيادته خلال الفترة القصيرة التي قضيناها معاً».

واختتم جيمس تصريحاته قائلاً: «لقد بدأنا بداية جيدة وفزنا في أول مباراتين». وافتتح منتخب إنجلترا مشواره في المجموعة بالفوز 2/صفر على ضيفه منتخب ألبانيا، يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتغلب على لاتفيا في الجولة الثانية للمجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي صربيا وأندورا.