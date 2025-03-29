بسبب البرازيل.. جيسوس يصدم الهلال قبل «مونديال الأندية»!



معتز الشامي (أبوظبي)



اقترب المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، من تولي قيادة المنتخب البرازيلي، وذلك بعد إقالة المدرب دوريفال جونيور عقب الهزيمة الثقيلة أمام الأرجنتين 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وضع جيسوس ضمن قائمة المرشحين البارزين لخلافة دوريفال جونيور، خاصة في ظل خبرته السابقة بالدوري البرازيلي عندما قاد فلامنجو إلى لقب كوبا ليبرتادوريس عام 2019.

وأشارت التقارير إلى أن جيسوس أبدى اهتماماً كبيراً بتدريب «السيليساو»، لكنه ينتظر انتهاء مشواره مع الهلال في دوري أبطال آسيا، قبل اتخاذ قراره النهائي، وفي حال موافقته على العرض، فربما تكون ضربة قاسية للهلال الذي يشارك في مونديال الأندية خلال يونيو المقبل بأميركا.

وفي نفس السياق أكد الصحفي الموثوق «فابريز رومانو»، أن جيسوس أبدى استعداده المبدئي لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، وذلك بعد نهاية الموسم مع الهلال، ويعتبر قرار رحيل جيسوس بمثابة ضربة قوية للهلال قبل كأس العالم للأندية، الذي يستعد بقوة لها حيث يعتبر الممثل السعودي الوحيد في البطولة.

ويعد جيسوس من الأسماء المميزة في عالم التدريب، حيث قاد الهلال السعودي إلى العديد من الإنجازات، ما جعله هدفاً لعدد من الأندية والمنتخبات الكبرى، ورغم أن الاتحاد البرازيلي كان يسعى في البداية للتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إلا أن الأخير نفى وجود أي مفاوضات رسمية، مما عزز فرص جيسوس في تولي المهمة.