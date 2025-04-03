شباب الأهلي والشارقة.. مباراة غير مسبوقة على «اللقب الأغلى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



حجز شباب الأهلي والشارقة موعداً مرتقباً على استاد محمد بن زايد في «النهائي الأول» الذي يجمع «القطبين» على لقب البطولة الأغلى، «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم لموسم 2024-2025، وذلك بعد تخطي «الفرسان» عقبة الوصل 1-0 «بعد التمديد»، في مباراة «الديربي» التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، فيما تأهل «الملك» بفوزه على الجزيرة 3-1 «بعد التمديد» أيضاً في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتكمن المفارقة في أن «القمة المنتظرة» في «النهائي الحلم»، والتي تحمل الرقم 7 في الموسم الجاري 2024-2025، ستكون الأولى بين الفريقين الأكثر تتويجاً بألقاب البطولة، حيث يملك كل منهما 10 ألقاب، أي ما يعادل 42.5% من ألقاب النسخ الـ47 الماضية في تاريخ «الكأس الأغلى»، التي انطلقت في موسم 1974-1975.

وواجه «الفرسان»، المتأهل إلى النهائي الـ13 في تاريخه، 8 منافسين في 12 نهائياً سابقاً، حيث توّج باللقب في 10 مناسبات، آخرها موسم 2020-2021 أمام النصر بنتيجة 2-1، فيما خسر نهائيين متتاليين أمام العين في 2013-2014 بنتيجة 0-1، وأمام النصر في 2014-2015 بركلات الترجيح.

وشملت قائمة الفرق التي واجهها شباب الأهلي في «النهائي الأغلى» كلاً من الشباب «3 مرات»، النصر «3 مرات»، الوحدة، الجزيرة، الشعب، الوصل، العين، والظفرة، وستكون مباراته المقبلة أمام الشارقة في الموسم الجاري 2024-2025، الأولى بين الفريقين في النهائي.

في المقابل، خاض «الملك»، المتأهل إلى النهائي الـ12 في تاريخه، 11 نهائياً سابقاً، حقق خلالها الفوز بـ10 ألقاب، مقابل خسارة واحدة في نهائي 2005-2006 أمام العين بنتيجة 1-2، وواجه الشارقة 5 منافسين فقط في النهائيات، حيث التقى العين في 4 مباريات، الوصل في 3 مواجهات، الوحدة في مباراتين، والنصر والشعب في مباراة واحدة لكل منهما، قبل لقائه المرتقب أمام شباب الأهلي.

وستكون المواجهة القادمة بين «الفرسان» و«الملك» السابعة في الموسم الجاري 2024-2025، بعد مباراتي «دوري أدنوك للمحترفين»، ومواجهتي ربع النهائي في «دوري أبطال آسيا 2»، والدور نصف النهائي لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

من جهته، وصف البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، والذي قاد فريقه إلى النهائي على حساب الوصل 1-0، موسم القطبين «الفرسان والملك» بالخارق، وقال: «الناديان تواجدا في نصف النهائي أمام منافسين أقوياء مثل الوصل والجزيرة، وكان من المحتمل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين مرة أخرى».

وأضاف: «خضنا 5 مباريات على التوالي أمام الشارقة، إضافة إلى مباراة الدور الأول في الدوري، الفريقان يخوضان موسماً استثنائياً وخارقاً، رغم اختلاف أساليب اللعب تماماً، وينتظرنا نهائي جديد علينا أن نقاتل فيه بصورة أكبر لحصد اللقب».