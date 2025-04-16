فليك: برشلونة يتقبل ما حدث!



دورتموند (د ب أ)



قال المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، هانزي فليك، إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، وذلك بعد الخسارة 1- 3 أمام بوروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ولكنه أكد أن التأهل للدور نصف النهائي يعد نجاحاً للفريق.

وكان برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب 4- صفر ليصعد فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 -3، وقال فليك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة: «لم نكن في أفضل حالاتنا» في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ومع ذلك ركز مدرب برشلونة على الصورة الكبرى، وقال: «عبرنا من هذه المواجهة وهذا كان هدفنا، من الرائع للفريق التواجد في الدور قبل النهائي، التواجد في الدور قبل النهائي يعد نجاحاً كبيراً، ويجب أن نكون سعداء بهذا».

وأضاف: «لعبنا أمام فريق رائع، هو بوروسيا دورتموند، الذي جعل المباراة صعبة علينا، الشيء المهم هو أننا عبرنا للدور قبل النهائي، يجب أن ننظر للإيجابيات وليس السلبيات، نملك فريقاً رائعاً قام بعمل جيد حتى الآن، والأهم هو أن نواصل فعل ما نقوم به، وسيكون من المهم أن ننظر لهذه المباراة وتقبل ما حدث، ولكن علينا أن ننظر للأمام، تنتظرنا تحديات كبيرة».