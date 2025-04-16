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الرياضة

مريم كريم تتأهل إلى نهائي «حواجز الآسيوية»

مريم كريم تتأهل إلى نهائي «حواجز الآسيوية»
16 ابريل 2025 19:22

 
القطيف (وام)

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تأهلت مريم كريم، عداءة منتخب ألعاب القوى إلى نهائي سباق 400 متر حواجز، والمقرر الخميس ضمن البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات المقامة حالياً بالسعودية حتى 18 أبريل الجاري، بعد تصدرها التصفيات التمهيدية محققة 1.01.87 دقيقة.
كما نجحت سلمى المري لاعبة المنتخب بتحقيق رقم جديد في رمي المطرقة مسجلة 50.75 متر، ومتجاوزة رقم الدولة السابق 46 متراً.
وأكد علي حسن غزوان، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن لاعبي المنتخب قدموا مستويات مميزة في المنافسات المختلفة في البطولة وسط منافسة قوية مع 1200 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 29 دولة.
وأشار إلى أن العداءة مريم كريم، نجحت في تأكيد جدارتها التنافسية متفوقة على بقية العداءات في سباق 400 متر حواجز، لتحقق المركز الأول في التصفيات، والمنافسة الخميس على الميدالية الذهبية، موضحاً أن زميلتها سلمى المري، أثبتت جدارتها أيضاً في رمي المطرقة، كما نافس عبدالعزيز عيد، بقوة في التصفيات برغم عدم تأهله إلى النهائي في سباق 100 متر.

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