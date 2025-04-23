«مزون» تتألق بـ «التوقيت الأفضل» في مهرجان المرموم التراثي



علي معالي (دبي)



شهد اليوم السابع لمهرجان المرموم التراثي للهجن، إقامة 16 شوطاً لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، تقدمتها 6 أشواط خُصصت للرموز الغالية على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتألقت «مزون» بشعار سعيد بن جابر عبدالله في الشوط الأول، وتمكنت من الفوز بكأس الثنايا الأبكار المفتوح وجائزة 1.5 مليون درهم، بعد أن سجلت زمناً 12:23:06 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل في الفترة المسائية.

وفي ثاني الأشواط، حلق «والم» ملك سعيد بن جابر عبدالله، وحقق بندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزتها مليون درهم، بعد أن قطع المسافة في 12:29:00 دقيقة، مضيفاً الرمز الثاني إلى رصيد مالكه خلال أمسية الثنايا، وثامن رموزه في المهرجان، وذهب كأس الثنايا الأبكار المحليات إلى «تكريم» المملوكة لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي، والتي قدمت أداءً ثابتاً أنهته بزمن 12:28:07 دقيقة، لتظفر بجائزة المليون درهم، وفي الشوط الرابع، تألق «أدعج» لراشد صغير بن كنون محمد يراده، وحقق بندقية الثنايا الجعدان المحليات وجائزتها 800 ألف درهم، بعد أن قدم عرضاً متميزاً أنهى به الرحلة بزمن 12:34:08 دقيقة، وجاءت «الريم» ملك حمد هدي بطي بن دميثان الشامسي، لتحصد خامس الرموز، من خلال الفوز بكأس الثنايا الأبكار للإنتاج، وجائزته 1.5 مليون درهم، بزمن 12:32:09 دقيقة.

واختتم «مشكور» لمالكه مسلم سالم بن حمد رميلة العامري، تحديات الرموز بأداء متميز في شوط بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج، محققاً المركز الأول بزمن 12:32:04 دقيقة، ليحصد مليون درهم.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بالرموز في منصة ميدان المرموم، وسط حضور جماهيري كبير.

وأقيمت في الفترة الصباحية منافسات الثنايا لهجن أبناء القبائل من خلال 18 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، خصصت أول 10 أشواط منها لهجن الإنتاج، وشهدت تنافساً قوياً بين الشعارات.

في الشوط الأول المخصص للثنايا الأبكار المحليات إنتاج، تُوجت «مياسة» لسلطان عبدالله بن دميثان القمزي بالمركز الأول، مسجلة 12:26:8 دقيقة، وأهدت «سيوف» مالكها عبيد سهيل نخيرات العامري فرحة كبيرة، بعد فوزها بالشوط الثاني للثنايا الأبكار المهجنات إنتاج في 12:22:6 دقيقة، وهو أفضل توقيت في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وذهب الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات إنتاج، إلى «الكايد» المملوك لناصر معيوف سرحان الدرعي بتوقيت 12:31:7 دقيقة، وحسم «رمز» لسعيد منانة غدير أجتبى لقب الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات إنتاج بزمن 12:26:8 دقيقة.

تتواصل بميدان المرموم يوم الخميس تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي، من خلال إقامة 26 شوطاً لسن الثنايا، بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية، لمسافة 8 كيلومترات، وتتوزع أشواط الفترة الصباحية على الثنايا الأبكار والجعدان بجوائز نقدية قيمة، بينما تحمل الفترة المسائية أهمية خاصة، لكونها تشهد إقامة 4 أشواط للرموز الغالية، تتنافس خلالها نخبة المطايا المملوكة لكبرى المؤسسات في عالم سباقات الهجن.

وتستهل الفترة المسائية بشوط كأس الثنايا الأبكار المفتوح، يعقبه شوط بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، ثم شوط كأس الثنايا الأبكار المحليات، وتختتم منافسات الرموز بالبندقية المخصصة للثنايا الجعدان المحليات.