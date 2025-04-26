سيلتك بطل أسكتلندا بمعادلة «القياسية 55»



جلاسكو (أ ب)



تُوج سيلتك بلقب الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ55 في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي لغريمه التاريخي جلاسكو رينجرز.

وفاز سيلتك باللقب للمرة الرابعة على التوالي قبل 5 جولات من نهاية الموسم، بفضل فوزه الكاسح على مضيفه دندي يونايتد 5 -صفر.

وأنهى سيلتك الموسم متربعاً على صدارة جدول الترتيب، بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه رينجرز، وأصبح سيلتك على أعتاب التتويج بالثلاثية المحلية للمرة السادسة في آخر تسعة مواسم.

وكان سيلتك تُوج بالفعل لقب كأس الدوري الأسكتلندي، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الأسكتلندي، حيث يواجه أبردين 24 مايو المقبل.

ويرجع آخر لقب لرينجرز في الدوري الأسكتلندي إلى عام 2021، حينما حصد لقبه الـ55، وأصبح براندان روجرز مدرب سيلتك ثالث أنجح مدرب في تاريخ النادي متخطياً نيل لينون، بعدما حصد 11 لقباً محلياً من أصل 12 لقبا خلال ولايته التدريبية.

وافتتح سيلتك التسجيل بهدف عكسي سجله ريان سترين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30، ثم أحرز نيكولاس كون هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وتكفل البديل أدام إيداه بتسجيل الهدف الرابع، بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ثم عاد وسجل الهدف الخامس للفريق الضيف والعاشر له هذا الموسم.