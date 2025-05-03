مسيرة جيسوس مع الهلال.. من الذهب إلى الإقالة!

معتز الشامي (أبوظبي)

أسدل الستار على الولاية الثانية للبرتغالي جورجي جيسوس مع الهلال السعودي، بعدما أقاله النادي بشكل رسمي، بعد أيام من وداع نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي.

وقاد جيسوس نادي الهلال في فترتين تدريبيتين: الأولى من يونيو 2018 حتى يناير 2019، بينما كانت الثانية من يوليو 2023 وحتى أبريل 2025.

وفي الولاية الأولى، لعب الفريق تحت قيادته 21 مباراة، فاز في 16 وتعادل 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل الفريق خلالها 57 هدفاً، واهتزت شباكه 21 مرة، وحقق لقباً وحيداً لكأس السوبر.

ورغم تصدر الهلال الدوري وتأهله في بطولات أخرى، انتهت الولاية الأولى لجيسوس في يناير 2019 بسبب خلافات تعاقدية مع إدارة النادي، حيث فضل المدرب الرحيل قبل نهاية الموسم.

وعاد جيسوس لتدريب الهلال في يوليو 2023، وحقق الفريق تحت قيادته نجاحات كبيرة، حيث خاض الهلال 99 مباراة، فاز في 80 منها، تعادل في 10، وخسر 9، وسجل الفريق 285 هدفاً واستقبل 93، وتوج الفريق بأربع بطولات معه بالدوري السعودي للمحترفين، كأس الملك، ولقبين في كأس السوبر السعودي.

كما حقق الفريق معه رقمين قياسيين، حيث أصبح الهلال يمتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم (34) انتصاراً، وأطول سلسلة متتالية عدم خسارة في تاريخ المسابقات المحلية (57) مباراة.