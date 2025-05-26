الدوري البلجيكي.. البطل يعود بعد 90 عاماً

بروكسل(أ ف ب)

أنهى يونيون سان-جيلواز صياماً دام 90 عاما، وتحديداً منذ عام 1935، بإحرازه لقب الدوري البلجيكي لكرة القدم أمس للمرة الـ 12 في تاريخه.وحقق سان-جيلواز حلم جماهيره بفوزه على لا غانتواز 3-1 في المرحلة الأخيرة من أدوار الـ "بلاي أوف"، التي جمعت أفضل ستة فرق في الدوري المنتظم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة، مبتعداً بفارق 3 نقاط عن كلوب بروج حامل اللقب مطارده المباشر، والذي سقط في فخ التعادل أمام أنتويرب 1-1. ويعتبر سان-جيلواز أقدم أندية بروكسل إذ تأسس عام 1897 وأحد الأكثر تتويجاً خلف أندرلخت (34 لقباً) وكلوب بروج (19). ومر فريق "السيدة العجوز" بفترة عجاف خلال فترة ما بعد الحرب، وفي النهاية هبط إلى الدرجة الرابعة وكاد أن يعلن إفلاسه أو يتم شطبه من الدوري في عدة مناسبات. اشتراه في عام 2018 رجل الأعمال الإنكليزي توني بلوم (رئيس نادي برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز) وأليكس موزيو، حين كان سان-جيلواز في الدرجة الثالثة، قبل أن يبدأ رحلة الصعود ليعود بين أندية النخبة في عام 2021 بعد غياب دام 48 عاماً. اعتلى سان-جيلواز منصة التتويج خلال المواسم الثلاثة الماضية، حتى أنه خسر سباق الفوز باللقب بصعوبة بالغة في عام 2023، عندما كان بطلا عملياً حتى الدقيقة 89 من المرحلة الأخيرة. في الموسم الماضي، فاز الفريق بكأس بلجيكا وتألق على الساحة الأوروبية ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، قبل أن يخرج على يد باير ليفركوزن الألماني في طريق الأخير إلى النهائي الذي خسره أمام أتالانتا الإيطالي 0-3. سيجتاز سان-جيلواز في الموسم المقبل خطوة جديدة من خلال المنافسة في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أكبر الأندية في القارة.