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الرياضة

ملبورن سيتي بطل الدوري الأسترالي

ملبورن سيتي بطل الدوري الأسترالي
31 مايو 2025 18:44

ملبورن (رويترز)

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تُوج ملبورن سيتي بلقب الدوري الأسترالي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد فوزه في النهائي على غريمه في المدينة ملبورن فيكتوري بهدف، ليحسم فريق المدرب أوريليو فيدمار اللقب.
وسجل يوناتان كوهين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة، ليضمن الفريق المملوك لمجموعة سيتي لكرة القدم الفوز في مباراة متوترة في أول مواجهة بين غريمي المدينة في مباراة حسم الدوري على مدى 20 موسماً من عمر المسابقة ليضيف هذا اللقب إلى لقبه السابق في 2021.
وقال ناثانيل أتكينسون مدافع ملبورن سيتي «مباراة القمة تسير بهذا السيناريو دائماً وتشهد التحامات بدنية كثيرة».
وأضاف: «نجحنا في مجاراة المنافس والرد في الملعب، بمجرد أن سجلنا هذا الهدف، كنا نعرف أنه بقوة دفاعنا، يمكننا الحفاظ على نظافة شباكنا».
وقال ميراندا قائد فيكتوري: «من الصعب حقاً أن نكون في هذا المركز لعامين على التوالي، لكننا نأمل أن نتمكن في العام المقبل من الفوز مرة أخرى، وأتيحت لهم فرصة واحدة في الشوط الأول، وسجلوا هدفاً وفي الشوط الثاني دافعوا بشكل جيد حقاً، هكذا هي كرة القدم».

الدوري الأسترالي
أستراليا
مجموعة السيتي لكرة القدم
ملبورن سيتي
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