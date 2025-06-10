هزاع بن زايد يُصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة العين برئاسة سلطان بن حمدان

أبوظبي (وام)

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين، وذلك ضمن رؤية استراتيجية ناجحة ظلت تعزز من الكفاءة الإدارية وتدعم مسيرة النادي نحو مزيد من الإنجازات محلياً ودولياً.

ونص القرار على تعيين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً لمجلس الإدارة، وخليفة المزروعي نائباً للرئيس وعضواً منتدباً.

وضمت عضوية المجلس، محمد بن ثعلوب الدرعي، حمد نخيرات العامري، محمد إبراهيم المحمود، محمد سيف علي الكتبي، سلطان المطوع الظاهري، الدكتور زياد أمير أحمد صالح وعفراء خلفان الهاجري، كأول عضوة في مجلس إدارة نادي العين وذلك في خطوة تعكس دعم النادي لتمكين المرأة في المناصب القيادية.

ويأتي هذا القرار انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحديث الهياكل الإدارية بما يواكب تطلعات النادي واستحقاقاته القادمة، وعلى رأسها المشاركة التاريخية في كأس العالم للأندية 2025.