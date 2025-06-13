تقرير طبي يوصي بمنح اللاعبين 8 أسابيع للراحة والتأهيل بين المواسم

لندن(د ب أ)

ذكر تقرير جديد بأنه يجب منح جميع لاعبي كرة القدم المحترفين ثمانية أسابيع على الأقل للراحة، وإعادة التأهيل بين المواسم، بالإضافة لأسبوع واحد على الأقل في منتصف الموسم. وتأتي تلك الدعوة لتطبيق الحد الأدنى من الحماية للاعبين عالمياً، في الوقت الذي يستعد فيه بعض من أبرز نجوم الساحرة المستديرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الموسعة في الولايات المتحدة، والتي تنطلق غداً السبت بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى. ومن المقرر أن تختتم المسابقة في 13 يوليو القادم، ما يعني أن لاعبي العديد من أندية الصفوة في القارة العجوز لن يحصلوا على فترة راحة كافية. ومن المقرر أن يحظى لاعبو تلك الفرق بفترة راحة لا تتجاوز 5 أسابيع قبل انطلاق الموسم الجديد لبطولات الدوري في بلدانهم، حيث تبدأ في الأغلب خلال شهر أغسطس القادم. ويبدو هذا أقل بأسبوعين من الحد الأدنى لفترة الراحة وإعادة التدريب قبل انطلاق الموسم، والذي أوصى به التقرير الذي شارك فيه 70 خبيراً طبياً وخبراء في الأداء خلال دراسة جديدة. وصرح الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المتطلبات التي تفرضها كأس العالم للأندية على فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي ستمنح ليفربول وأرسنال «أفضلية كبيرة» في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل. واتخذ القسم الأوروبي لاتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) وروابط الدوريات الأوروبية إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب ما اعتبروه عدم تشاور الهيئة الحاكمة للعبة معهما بشأن جدول المباريات. ووصف ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي جدولة بطولة كأس العالم للأندية، ضمن هذا التقويم بأنها «نقطة تحول» في النقاش. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مجموعة الخبراء طرحت 12 «بيان موقف» بشأن رفاهية اللاعبين، في إطار «دراسة دلفي»، والتي يروا ضرورة اعتمادها عالمياً كحد أدنى لمعايير الرفاهية. وتضمنت هذه التوصيات فترة راحة إلزامية لمدة 4 أسابيع لا يتم فيها لعب الكرة نهائياً، وخلال هذه الفترة ستكون هناك فترة حظر مدتها أسبوعين لا يتم السماح فيها للأندية والمنتخبات الوطنية بالتواصل على الإطلاق مع اللاعبين. وينبغي أن تكون هناك فترة إعادة تأهيل لا تقل عن 4 أسابيع بعد فترة التوقف، قبل استئناف منافسات كرة القدم التنافسية، كما أشار الخبراء إلى أن فترات الراحة في منتصف الموسم يجب أن تستمر لمدة أسبوع واحد على الأقل. ولن يستفيد لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز من أي فترة راحة في منتصف الموسم المقبل، كما كان الحال في الموسم المنصرم، وقد تم الإعلان عن فترة راحة في موسم 2019 / 2020، ولكن تم إلغاؤها قبل بداية الموسم مباشرة، نظراً لتوسع المسابقات القارية مثل دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر. وحظيت بيانات المواقف الـ12 بإجماع ما لا يقل عن 75% من الخبراء المعنيين، ومن بين البيانات الأخرى دعوات للنظر الإلزامي في عبء السفر على اللاعبين وتأثير الرحلات الطويلة، بالإضافة لضمانات خاصة بأعباء العمل للاعبين دون سن 18 عاماً. وصرح الدكتور فينسنت جوتبارج، المدير الطبي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو): «تقدم هذه الدراسة معايير السلامة بناء على آراء مدروسة ومستقلة لخبراء طبيين وخبراء أداء يعملون في كرة القدم الاحترافية، ويدركون الضغط النفسي والبدني الواقع على اللاعبين. وأضاف جوتبارج«إذا اتفقنا جميعاً على أن الصحة تأتي في المقام الأول، فعلينا اتخاذ خطوات لتطبيق هذه الضمانات».