فيرتز يغادر إلى ليفربول بالجانب المشرق

برلين (د ب أ)

حاول فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، النظر للجانب المشرق، وتذكر الإنجازات التي حققها مع لاعبه فلوريان فيرتز، الذي أكمل انتقاله لفريق ليفربول. وشارك ليفركوزن للمرة الأولى مع الفريق الألماني بعمر 17 عاماً، وفاز بثنائية الدوري والكأس مع الفريق في 2024. وخفف حصول ليفركوزن على مبلغ أولي قدره 7. 134 مليون دولار، بجانب الإضافات، من وقع الرحيل على ليفركوزن، بعدما قرر الدولي الألماني خوض تجربة جديدة مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لفريق ليفركوزن في بيان صدر مساء أمس الجمعة: "تطور فلوريان فيرتز من موهبة واعدة ليصبح لاعباً عالمياً هنا معنا. سعداء بالطريق الذي اختاره مع باير". وأضاف: "الآن علينا السماح له بالرحيل. سنفتقد فلوريان ولكن جزءًا منه سيظل مرتبطاً دائماً بباير. موهبته الرياضية والتزامه الشديد يمثلان قدوة وإلهاماً لنا لنظهر طموحنا الكامل في ترسيخ مكانة باير في قمة كرة القدم الألمانية، والسعي دائماً لتحقيق أقصى درجات النجاح". وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي، إن النادي لديه علاقة مميزة مع لاعب خط الوسط المهاجم. وأوضح رولفس :" رحيل فلوريان مرتبط بالكثير من المشاعر لكل من في النادي، ولي شخصياً أيضاً. لقد جاء إلينا وعمره ستة عشر عاماً، وبنى على مر السنين علاقات وثيقة ودافئة مع الكثير من الأشخاص في النادي". وأضاف: "من خلال سلوكه، وشغفه، ورغبته غير المشروطة للفوز، لم يكن فلوريان يحفز زملاؤه في الملعب فحسب، بل ألهم أيضاً العاملين المحيطين بالفريق وفي جميع أنحاء النادي. فلوريان لم يلعب يوماً من أجل نفسه". وربما يستفيد فيرتز، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لبايرن ميونيخ قبل أن يبدو أن السعر المرتفع أخرجهم من السباق، من عدم وجود صانع ألعاب بشكل واضح في ليفربول، خاصة وأنه يمتلك أيضاً القدرة على اللعب على الأجنحة. أما مراقبو بايرن، فكانوا قلقين من أن انتقاله إلى أليانز أرينا قد يكون عقبة في طريق جمال موسيالا. والآن دفع ليفربول مبلغاً قياسياً لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً. وقال فيرتز للموقع الرسمي لفريق ليفركوزن :" ليس من السهل الرحيل بعد خوض خمس سنوات ونصف رائعة. مررت بتجارب فريدة من نوعها وعشت لحظات مذهلة هنا في ليفركوزن. النادي دعمني دائماً ووثق بي، بما في ذلك خلال الأوقات الصعبة بعد إصابتي". وتعرض فيرتز لإصابة في أربطة الركبة في مارس 2022. ويواجه ليفركوزن عملية إعادة بناء شاملة بعد أن استعاد بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني في مايو الماضي. ورحل المدرب تشابي ألونسو عن الفريق ليتولي تدريب ريال مدريد، وتم تعيين أريك تن هاج المدرب السابق لمانشستر يونايتد وأياكس، محله .