برينتفورد يرفض عرض يونايتد لضم البرازيلي مبيومو

لندن (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن فريق برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم، رفض آخر عرض تقدم به مانشستر يونايتد والبالغ 5ر62 مليون جنيه إسترليني (7ر85 مليون دولار) لبيع البرازيلي بريان مبيومو.

ويضغط مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، بعدما تعاقد مع ماتيوس كونيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وانضم اللاعب البرازيلي الدولي من فريق وولفرهامبتون مقابل 5ر62 مليون جنيه إسترليني، وهي آخر قيمة قدمها مانشستر يونايتد لضم مبيومو بعد احتساب الإضافات.

ولكن يبدو أن برينتفورد رفض العرض مثل العرض السابق الذي كان يساوي 55 مليون جنيه إسترليني، وتستمر المفاوضات بشأن انتقال اللاعب الذي أعرب عن رغبته في اللعب لمانشستر يونايتد.

وأبدى توتنهام، الذي يدربه توماس فرانك مدرب مبيومو السابق، اهتماماً بضم اللاعب الكاميروني الدولي، وينتهي عقد مبيومو مع برينتفورد الصيف المقبل، رغم أن هناك خياراً لتمديد العقد لعام إضافي.