«الفيفا» يُكرم عائلة المشجع رقم 2 مليون في مونديال الأندية

أتلانتا (د ب أ)

تحقق بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم زخماً واضحاً داخل الملاعب وفي المدرجات، مع مضي منافسات الأدوار الإقصائية على قدم وساق.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي إلى أن يوم أمس الثلاثاء أول يوليو شهد تسجيل البطولة بشكلها الجديد رقماً قياسياً متمثلاً ببلوغ عدد المتفرجين في الملاعب إلى مليوني شخص.

اختتمت منافسات الدور ثمن النهائي المثيرة على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا بمواجهة بين مونتيري وبروسيا دورتموند سعياً لاقتناص تذكرة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي.

وكانت هذه المباراة مميزة بشكل استثنائي للمشجع النادي المكسيكي فرانشيسكو ميندوزا، وحملت الأمسية الكروية المميزة لهذا المشجع وزوجته بولا وابنتيه ميجان وإريكا مفاجأة استثنائية، فمع فرانشيسكو بلغ عدد المتفرجين في مونديال الأندية مليوني شخص.

وقد حظي هذا المشجع المقيم حالياً في مدينة أتلانتا بترحيب أسطورة كرة القدم المكسيكي لويس هرنانديز.

وقبيل انطلاق المباراة، التقط اللاعب الذي يحمل لقب «الماتادور» ويتقاسم مع خافيير هيرنانديز لقب أفضل هدافي المكسيك في بطولة كأس العالم ودافع عن قميص مونتيري في مطلع مسيرته الحافلة، صورة تذكارية مع فرانشيسكو وعائلته على بعد أمتار من موقع إحماء لاعبي الفريقين.

قال المشجع المكسيكي: «لا أزال أرتجف، إنها تجربة لن أنساها على الإطلاق، لقد تمكنت عائلتي من الانضمام إلى مؤخراً فقط في أتلانتا، وهذه هي أول مباراة نحضرها كعائلة، وهذه ذكرى ستبقى معنا إلى الأبد، وسأضع هذه الصورة في إطار فورا، شكرا فيفا على جعل هذه اللحظة تتحول إلى حقيقة».

ومن جهتها، قالت بولا ميندوزا: «التواجد هنا أمر ممتع جداً، ورائع، تظهر جماهير كافة الأندية طاقة وإثارة كبيرتين، والجميع متحمس لمشاهدة لاعبيه». وقاطعتها ابنتها ميجال قائلة: «بل لمشاهدة لاعبيهم المفضلين»، لتضيف الوالدة: «تماماً، أو لمجرد دعم فريق من بلادهم، إنه أمر رائع ومثير جداً».

أما إريكا فحرصت على إظهار توقها الشديد لمشاهدة مدافع مونتيري سيرخيو راموس، قائلة: «إنه أمر مذهل، لا زلت أشعر بهول المفاجأة».

وكان أكبر عدد من الحضور هو في مباراة باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد في ملعب روز باول في لوس أنجلوس، إذ بلغ 80619 متفرجاً.

وختم فيفا بيانه: «لن تحتاج عائلة ميندوزا إلى التلفاز يوم السبت 5 يوليو، بالنظر إلى أن الاتحاد الدولي أهداها أربع تذاكر لحضور موقعة ربع النهائي المنتظرة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ على ملعب مرسيدس بنز».