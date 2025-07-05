تاريخ ألونسو أمام دورتموند يثير قلق ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه ريال مدريد فريق دورتموند، اليوم السبت، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ويسعى الفريقان لحصد فوز يضمن لهما التأهل إلى نصف النهائي، ولا يتمتع تشابي ألونسو بمسيرة تدريبية طويلة، ويعتبر توليه منصب المدير الفني لـ «الملكي» في وقت مبكر نسبياً من مسيرته مديراً فنياً بمثابة شهادة على جودته في هذا المنصب.

ويواجه ألونسو منافساً مألوفاً له في ربع النهائي وهو دورتموند، حيث يثير سجله ضد الفريق الألماني بعض القلق، وقبل انضمامه إلى ريال مدريد، درب ألونسو باير ليفركوزن، ولديه دراية بجميع أندية الدوري الألماني، وفي الواقع، لعب أمام دورتموند 5 مرات مدرباً.

ولكن خلال تلك الفترة، لم تكن أرقامه مبهرة على الإطلاق، وانتهت مبارياته الخمس ضد الفريق الأصفر والأسود بتعادلين وهزيمتين وفوز واحد، وكان الفوز الوحيد الذي حققه الفريق في الموسم الماضي في الدوري الألماني، لكنه خسر المباراة الثانية أمام دورتموند في نفس الموسم.

ولاعباً، فإن سجل ألونسو أمام دورتموند أفضل بشكل كبير، حيث لعب أمامه 13 مرة، وحقق 7 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، ولكن خلال فترة لعبه مع ريال مدريد، خسر 3 مرات أمامه بينما فاز مرتين.

وتعد اللقاءات والتجارب السابقة ليست بالضرورة عاملاً واضحاً يؤثر على النتائج، ولكن من الواضح أن سجل ألونسو أمام دورتموند ليس من النوع الذي يستحق الاعتزاز به، حيث يأمل الجميع أن يتمكن من قلب موازين الأمور، ويضمن مكاناً في الدور نصف النهائي.