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الرياضة

«ألعاب الماسترز 2026» تُضفي حماساً جديداً على صيف أبوظبي الرياضي

«ألعاب الماسترز 2026» تُضفي حماساً جديداً على صيف أبوظبي الرياضي
12 يوليو 2025 15:00

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحياة الصحية وتعزيز الترابط المجتمعي، تشارك ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بفخر ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، تأكيداً على التزامها المستمر بتشجيع مختلف شرائح المجتمع على تبنّي نمط حياة نشط ومستدام، وتمهيداً للحدث الرئيسي العام المقبل.
وتمثل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الحدث الرياضي الدولي الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، إذ من المقرر إقامته في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي يتنافسون ضمن 33 رياضة متنوعة، من بينها أربع رياضات تراثية تجسد عمق الهوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات.
وتماشياً مع رؤية صيف أبوظبي الرياضي، تشكل النسخة المرتقبة من ألعاب الماسترز منصة رائدة لتعزيز التواصل الاجتماعي، وترسيخ أنماط الحياة الصحية، وتعزيز مشاعر الانتماء الوطني، إلى جانب دعم مسيرة التميز الرياضي لجميع الفئات العمرية دون استثناء.
وتتيح مشاركة ألعاب الماسترز ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، الممتدة من 5 يونيو وحتى 21 أغسطس في أبوظبي والعين، فرصاً متنوعة للتفاعل مع الجمهور، بما في ذلك جناح مخصص يتيح للرياضيين والمتطوعين فرصة التسجيل للمشاركة والاطلاع على رسالته الشاملة وأهدافه الرئيسية لترسيخ الرؤية العامة للألعاب وتعزيز الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني، لا سيما لكبار المواطنين.
ويواصل منظمو الحدث تعاونهم الوثيق مع مختلف الجهات المعنية لترسيخ أنماط الحياة الصحية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات، وتجسيداً للمبادرات الوطنية الرائدة مثل الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الرامية إلى زيادة نسبة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع إلى 71% من إجمالي السكان.

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